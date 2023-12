Puentes no facilitará a Domínguez la Alcaldía “maxime al comprobar cómo gestiona la Diputación”

El grupo municipal del PSOE no facilitará la llegada del popular Rafa Domínguez a la Alcaldía. El líder de los socialistas pontevedreses, Iván Puentes, está convencido de que “los ciudadanos no lo quieren en absoluto, máxime después de comprobar como gestiona la Diputación, de un modo que no es precisamente brillante”.

Reiteró que los socialistas son una opción “fiable, confiable, que no va a dar sorpresas” a sus votantes y, en el caso de Rafa Domínguez, no ocultó que “si ya teníamos claro que no tienen capacidad para gobernar esta ciudad y que desde luego no va a gobernar con los votos del Partido Socialista, después de estos seis meses en la Diputación tenemos aún más claro que no da la talla” para ser alcalde de Pontevedra.

Iván Puentes realizó estas manifestaciones este martes en el transcurso de un vermú de Navidad que mantuvo con los medios, en el que lamentó que en este primer año de mandato “Lores y Mosquera heredaron la piqueta del señor Domínguez” a fin de destruir los proyectos de su partido en el gobierno anterior.

“No hubo ni una sola idea o propuesta nueva. El balance de las concejalías del BNG es la creación del primer carril-bici-vaca de España”, ironizó el líder de los socialistas pontevedreses, que acusó al BNG de continuar “en estado de shock” tras los resultados electorales, de mantener una “actitud inmovilista” y desoir el mensaje de las urnas. También al alcalde de incumplir sus palabras en la sesión de constitución de la Corporación Municipal en la que se comprometió a trabajar por el diálogo.

“Continúan empeñados en gobernar como si tuviesen mayoría absoluta... El sentido común dictaría diálogo, pacto y acuerdo”, añadió, “pero a día de hoy eso está muy lejos de ser una realidad por parte del BNG”.

Por lo que respecta a los presupuestos de 2024, afirmó que el BNG “nos dio una carilla de word en la que se resumía el importe general de cada uno de los capítulos. Con eso, nosotros pasamos un decálogo de propuestas conjuntas... Hubo una reunión en la que se nos dijo que solo podían asumir dos y media y ninguna otra cosa. Les dijimos que en esos términos no podríamos asumir el acuerdo” y entendieron que la respuesta “era favorable... Y lo siguiente que nos encontramos fue al alcalde anunciando que, sin acuerdo y sin ceder prácticamente en nada, decide llevar el presupuesto al Pleno”.

Éste se celebrará el próximo día 29, y hasta entonces “no vamos a dar por cerrado el diálogo hasta el último momento, pero todo apunta a que Lores va sin frenos, cuesta abajo y como un kamikaze en sentido contrario por la carretera”. Advirtió momentos después que al Partido Socialista “no le va a temblar el pulso a la hora de emitir un voto no favorable” ya que se trataría de un presupuesto “que no responde ni a las prioridades del PSOE” ni de sus votantes.