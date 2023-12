Una Navidad para disfrutar de los Belenes

La leyenda atribuye a San Francisco de Asís la creación de los nacimientos. Hace exactamente 800 años, en la Nochebuena de 1.223, celebró una misa con la representación, con personas, muñecos y animales, de un pesebre. El místico franciscano Juan de Fidanza afirmó que esa primera escenificación tuvo tal simbolismo que recordó el nacimiento de Jesús en el interior de una cueva, en una noche fría y arropada la pequeña familia por el calor de los animales.

También cuenta la leyenda que a la hora en que la tradición fijaba el nacimiento, el muñeco que sustituía la figura de Jesús cobró vida y lloró. Otros dicen que el muñeco sonrió y extendió sus brazos hacia el diácono fundador de la Orden Franciscana, que pasaría asimismo a la historia como creador del primer Belén.

La tradición se extendió a distintos países (inicialmente los belenes se instalaban en iglesias y centros de oración, pero poco a poco los cristianos montaron sus propios portales en sus casas) y alrededor del siglo XV empezaron a utilizarse pequeñas figuras como las que estos días adornan distintos templos de la ciudad.

Es el caso de la basílica de Santa María, en donde un grupo de voluntarios se afana en esta antesala de la Navidad en el montaje del Belén monumental. El coordinador de los trabajos, Juan José Abilleira, encabeza esta tarea desde hace 15 años y explica que en este 2023 el pesebre será “muy parecido al del año pasado porque normalmente no le hacemos mucho cambio, a lo mejor intentamos mover el portal o alguna parte situarla en distinta posición pero más o menos mantenemos lo de todos los años”.

Se trata de un gran nacimiento de unos 15 metros cuadrados que se instala en la capilla de Nuestra Señora de la Quinta Angustia y que incluye distintas escenas: “Tiene el portal con la escena de la Natividad, la anunciación a los pastores, el castillo de Herodes y el pueblo de Belén con unas casitas”, señala el belenista.

Las figuras que se utilizan en el montaje “son las que llevan siendo del Belén desde hace muchos años, 50 o 60 años probablemente algunas de ellas; de hecho las de los Reyes Magos y las del misterio si se buscan ahora mismo en mercadillos de Navidad o rastros no aparecen, no se encuentran porque ya no las fabrican, solo se hacen por encargo”, dado su gran tamaño.

El nacimiento de la basílica ocupa unos 15 metros cuadrados e incluye figuras con medio siglo de antigüedad

En el montaje colaboran tres voluntarios adultos y, durante esta semana, niños de la parroquia que acuden a la basílica para ayudar en este entretenido cometido.

“Esta última semana siempre invitamos a los niños a que vengan, porque les gusta ayudar a colocar y ellos tienen mejor vista que nosotros cuando estamos arriba montándolo”, señala en este punto Juan José Abilleira.

Éste reconoce que a los niños les hace mucha ilusión el Belén, pero también “a los adultos, a les hace más ilusión de lo que a veces quieren reconocer”.

El nacimiento de la basílica se inaugura cada año con una bendición tras la Misa del Gallo, el día 24 a medianoche, una jornada que esperan especialmente los benjamines de la casa.

El coordinador del montaje siempre asiste a este oficio de Nochebuena y constata que “se para casi más la gente mayor que los niños, que estos días vienen esperando que esté montado ya y se llevan un poquito de decepción, pero después les gusta mucho y vienen durante toda la Navidad a verlo, pero en los mayores despierta igual interés”.

Las celebraciones en la basílica arrancarán el próximo domingo con el Festival de Adviento, que protagonizarán los más pequeños de la parroquia, a los que acompañarán jóvenes y padres de la catequesis, que ofrecerán un recital de villancicos.

Al igual que en Santa María, la práctica totalidad de las parroquias instalan sus nacimientos. Es el caso de la iglesia de Virgen del Camino o el convento de San Francisco, donde ya pueden contemplarse estas instalaciones que celebran 8 siglos de alegría y tradición.