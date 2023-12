El hotel Carlos I de Sanxenxo fue escenario ayer del décimo tercer Congreso das Persoas Traballadoras Autónomas de Galicia, un encuentro en el que la asociación Autónomos de Persoas Empresarias Ape Galicia, que encabeza José Ramón Caldas, reunió a cerca de 200 profesionales.

Los asistentes rindieron homenaje a 8 trabajadores autónomos que fueron premiados en esta edición del simposio, entre ellos Carmen Vázquez Nores, patrona de la Cofradía de Lourizán y presidenta de la Lonxa de Campelo.

Con ella, también fueron galardonados Luis González Rey, de Error Ferrol de Ferrol; Inés Jul López, ganadera y copropietaria de la granja familiar Currás Xía, en Friol; Yolanda Castro Vázquez y Julio Vila Pérez, del ourensano Grupo Vila Castro; Patricia Galego García, gerente de Qichen Biocociña en Lalín; Luis Abelleira Álvarez, de Aerolugo, en Lugo; Teresa Rodríguez Bartolomé, de Parafarmacia Fermarró, en Santiago de Compostela; y Omar Rodríguez Ocampo, del restaurante Pazo Coruña, en Madrid.

La organización señala que con estas distinciones “se busca reconocer su trayectoria profesional y el esfuerzo realizado para sacar adelante a sus empresas y proyectos”.

El conselleiro do Mar, Alfonso Villares, y el presidente de la Diputación, Luis López, fueron algunos de los asistentes al encuentro, en el que también se hizo entrega de dos insignias de oro en agradecimiento a la colaboración y apoyo a Ape Galicia. Recayeron en José Manuel Rodríguez Simón, ex secretario general de la Asociación de Talleres de Pontevedra, y Pablo Fernández, secretario xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social y ex presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra. Ambos fueron estrechos apoyos a al colectivo de autónomos.