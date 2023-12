El conflicto con la plantilla municipal tensa otro pleno bronco entre los grupos políticos

Tensión palpable la vivida este lunes en el último pleno ordinario del Concello de Pontevedra, en el que más de medio centenar de funcionarios y trabajadores públicos acudieron a la sesión celebrada en el Teatro Principal para respaldar con vítores y aplausos la proposición del PP de actualizar la relación de puestos de trabajo (RPT) y negociar así nuevas condiciones para este estamento.

La medida, que contó con 16 votos a favor de populares y socialistas y nueve votos en contra de los nacionalistas, llevó al pleno los momentos de más tensión de la sesión, con gritos y descalificaciones hacia el actual Gobierno local que llevaron al alcalde Fernández Lores a amenazar hasta en dos ocasiones con la suspensión de la sesión.

En su intervención, la número dos del Partido Popular, Pepa Pardo, instó al Concello a trabajar sobre el acuerdo para una nueva RPT en 2019, que todavía no se ha producido en la práctica.

“Es necesario el compromiso de que se destine una partida presupuestaria a la aprobación de esa RPT que decidieron en 2020 meter en el cajón, en una decisión arbitraria y sin fundamento”, señaló Pardo, que calificó la relación de puestos de trabajo vigente como “del siglo pasado”.

Por su parte, el portavoz socialista, Iván Puentes, argumentó su apoyo a la moción asegurando que esta situación se debe a la “falta de diálogo y arrogancia durante estos seis meses de mandato municipal”. Puentes indicó además que se “criminaliza y desprestigia a los trabajadores y trabajadoras del Concello de Pontevedra y los que defendemos algo diferente a lo que piensan ustedes”, en alusión al BNG.

La edil de Persoal, Eva Vilaverde, comparó la actual situación de la relación de puestos de trabajo con la de la Diputación gobernada por el PP, donde según la concejala se llevan a cabo las mismas actualizaciones periódicas que en el Concello.

“Es curioso que en tres meses, cambie el criterio y no sea el mismo estando en el Gobierno que en la oposición. Al mismo tiempo, de manera paralela, cuando está en la Diputación modifica temporalmente la RPT y al cruzar la avenida de Montero Ríos cambia mágicamente de criterio. Es esquizofrenia absoluta”, afirmó Vilaverde en su mención al vicepresidente provincial, Rafa Domínguez.

Más allá del cruce de acusaciones entre grupos políticos que caracterizó a prácticamente toda la sesión, se aprobaron con los votos a favor del BNG y el PSOE dos facturas por importe de 46,59 euros por el mantenimiento de un ascensor en el centro de Os Campos, así como de 41.249, 80 euros por el vallado del paseo de Campolongo sobre el curso del río Gafos.

No obstante, en el tramo final, el pleno municipal alcanzó la unanimidad mediante la proposición del PSOE de instar a Renfe a que atienda las necesidades de los usuarios y mejore las conexiones ferroviarias de Pontevedra.

En ese sentido, Iván Puentes añadió que medidas del Gobierno central como el bono gratuito han repercutido en cifras récord de viajeros en la estación de Pontevedra, con incrementos del 82% en el número de usuarios, pero a su vez tienen “efectos secundarios” en el día a día debido a la “falta de material rodante y nuevas frecuencias”.

El BNG apoyó la moción, con el edil encargado del área, César Mosquera matizando la anterior afirmación de Puentes de que esos guarismos históricos reducían el uso del coche. “Los datos son contumaces. No hace falta defender el transporte público diciendo que quita coches. No. Hay que defenderlo en sí mismo”, apostilló.

Los populares mostraron su conformidad con la moción asegurando que “no cabe ni un retraso más” y que “las frecuencias deben recuperarse necesariamente”.

No prospera la futura biblioteca en la antigua sede de Facenda

La proposición del Partido Popular de ubicar en el edificio viejo de Facenda la biblioteca y el archivo municipal se encontró en el momento de la votación con las negativas de socialistas y nacionalistas. “El edificio de Facenda de la Herrería tiene que tener contenido. Me da pena que este edificio siga cerrado y no podamos disfrutar de él”, señaló el portavoz popular Rafa Domínguez, que añadió que Pontevedra no cumple con la legislación al no contar con una biblioteca municipal, citando a mayores otras razones como la necesidad de lugares de estudio en la ciudad y la apertura de edificios históricos.

El BNG argumentó su negativa refiriéndose a que el espacio con el que cuenta este inmueble es insuficiente para alojar la biblioteca y el archivo municipales, mientras que el PSOE señaló que el Gobierno central trasladó ya a la Xunta que “hay dudas de que la antigua sede de Facenda pueda albergar la biblioteca”. No así el archivo, que podría ir emparejado, según los socialistas con otros usos sociales y culturales de la ciudad.