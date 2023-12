El suspenso social: solo uno de cada diez residentes de Campolongo pasarán la Navidad con sus familias

Para que estas fiestas no pasen desapercibidas para ellos, la dirección del centro organiza un amplio programa navideño, que implica, además, que durante todo el año se mantengan abiertas las puertas para todos los colectivos sociales. Así, se aceptan colaboraciones que permitan que cada día tenga su importancia para los mayores. Ayer mismo tuvo lugar una de ellas, con la escuela pontevedresa PonteBaile, dirigida por los bailarines Adrián Esperón y Noemí Abal, que ofrecieron un festival benéfico como regalo de Navidad para todos los residentes.

Más de 120 alumnos deleitaron a los mayores con pasos de bachata, salsa, chachachá, merengue, tango, baile moderno, de competición... Una fiesta para dar la bienvenida a estas fechas tan especiales.

La residencia y sus mayores, de una edad media de “ochenta y muchos”, se hicieron famosos el año pasado por el aluvión de felicitaciones navideñas que recibieron tras un llamamiento de su director, Juan José López Peña, que nunca imaginó tal respuesta desde el exterior.

En esta ocasión, y pese a que siguen llegando postales, la gran novedad es un buzón gigante de madera en el que se podrán echar las cartas para Papá Noel y, una vez que este llegue, a los Reyes Magos. “Como tenemos un contacto directo con Papá Noel en su pueblo natal, Rovaniemi, Finlandia, me he comprometido a que todas las cartas que los niños de Pontevedra quieran traer a meter en el buzón se las vamos a enviar directamente”, explica a FARO López Peña, que celebra que “de paso, vamos a hacer una cosa maravillosa, que es llenar de niños y de vida la residencia, que es lo que más les gusta a los mayores”.

Los primeros en estrenar esta nueva iniciativa han sido un grupo de escolares del CEIP Vidal Portela de Pontevedra, que llevaron a los residentes gorros de Papá Noel. La idea es que el buzón también esté fuera del edificio para que no haya horarios que condicionen a los pequeños para dejar sus misivas a Santa Claus. “No nos podíamos quedar atrás. Hay quien dice que tiene las mejores luces del mundo, pero nosotros tenemos el buzón más grande del mundo”, bromea el director en clara referencia a Vigo y su alcalde, Abel Caballero.

La residencia de mayores de Campolongo, dependiente de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, celebrará como es habitual las fechas clave de la Navidad con comidas y cenas especiales para los usuarios.

“Vamos a tener que ajustar un poco los menús porque las almejas están a precio de oro, pero van a ser comidas y cenas de fiesta y habrá actuaciones musicales. Mi equipo y yo serviremos esos días: trabajadora social, gobernanta y yo. Junto con las camareras. Tiene que ser así, el capitán del barco no puede dejar de estar con ellos esos días, que para todos son nostálgicos y, en cierto modo, un poco tristes. Hay que venir a bromear un poco con ellos y, sobre todo, a hacerlos disfrutar”, afirma Juan José López.

Planteamiento distinto

Está satisfecho con la respuesta social al llamamiento de las postales del año pasado, que superaron las 26.000. “Logramos llamar la atención sobre algo en lo que, tanto nosotros como la Consellería, estamos muy involucrados. Todo esto está dentro de un planteamiento un tanto distinto de atención a las personas. Esto no es un almacén, queremos algo distinto. Ya hemos puesto nuestro granito de arena y no queremos más protagonismo que el que nuestra gente esté disfrutando. No se trata de ser ni los primeros ni los mejores, sino de aportar para que todo el mundo entendiera que somos parte de la ciudad. Eso lo hemos conseguido”, considera.

Tanto es así que desde entonces se producen en este centro actividades durante todo el año a través de voluntariado: tai chi, labores, música, actuaciones, teatro...

“Ya hemos dado nuestra campanada. El año pasado recibimos un montón de felicidad y cariño. El día 21 vamos a tener una macrofiesta aquí con los mayores de Cruz Roja. Todo esto se enmarca en la atención centrada en las personas. Queremos una transformación radical de las residencias: no es un sitio de cuidados, sino de atención. Es un modelo de comunidad de vecinos”, concluye el director.