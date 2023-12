Adiós a los mejores días de cine

El cine es para todas las edades y desde distintas aproximaciones, como pudieron comprobar ayer los participantes en el taller “Tea, papel e agulla”, con el que Novos Cinemas invitó a los niños a sumergirse en el mundo de los figurinistas.

El taller tuvo lugar en el Museo, uno de los escenarios de esta octava edición del Festival Internacional de Cinema de Pontevedra, que se despide hoy tras una intensa semana dedicada a las mejores primeras obras de realizadores de todo el mundo.

En su recta final, propuso la presentación de “Os espazos en branco”, el primer largometraje del creador gallego Bruno Arias. Éste presentó al público fragmentos de su documental, aún por estrenar, que centrado en la poeta, editora, traductora y profesora Xela Arias, a partir de recuerdos del propio realizador, su sobrino.

El Teatro Principal fue escenario del pase de “Antier noche”, la ópera prima del director madrileño Alberto Martín Menacho. Éste encabezó un coloquio alrededor de este documental de ficción que se presentó en Galicia.

Los directores artísticos del festival Curtas Vila do Conde, Miguel Dias y Nuno Rodrígues, fueron los siguientes invitados a la penúltima jornada de Novos Cinemas. Presentaron al público un itinerario sobre el cortometraje portugués contemporáneo a partir de una selección de siete filmes.

“Cando toco un animal”, de Ángel Filgueira, despedirá esta noche el festival

Finalmente, la jornada se despidió con uno de los platos fuertes de esta edición: la presencia en Pontevedra de la realizadora alemana Katrin Rothe, referente de la animación europea, que compartió experiencias con el público y estrenó en España dos de sus trabajos,el corto “Until grass grow” y el largometraje ‘Johnny & Me: a journey through time with John Heartfield’.

Los estrenos continúan hoy en la despedida y de hecho esta edición 2023 se cerrará a partir de las 20 horas en el Teatro Principal con el estreno en Galicia de “Cando toco un animal”, primera película del director redondelano Ángel Filgueira, una obra gestada en el LAB de Novos Cinemas y rodada en la provincia de Pontevedra.

Esta sexta y última jornada del festival arrancará a las 12 horas en el Teatro Principal con “Le pharaon, le sauvage et le princesse”, un filme de animación para toda la familia.

Por su parte, O Sanatorio acogerá a las 12.30 horas el evento privado en el que se leerá el palmarés de esta octava edición, un encunetro en el que participarán parte de los jurados de Crítica, Internacional, Latexos y Novo. Una vez comunicado el veredicto, la organización avanza que se compartirá la resolución con el público a través de las redes sociales del festival.

Este último día de Novos Cinemas volverá a sumergirse, a las 17 en el Teatro Principal, en el excepcional mundo Katrin Rothe, destacada figura en la sección Foco de este año. Las mismas fuentes avanzan que presentará en Galicia su película “1917, The Real October’, un largometraje que ha intesado a la crítica internacional, y el corto “50 Jahre Robotroom”, que se estrenará en España. Esta doble sesión, añaden, “ será una ocasión única para valorar el trabajo de una artista que fusiona el documental y la animación de manera magistral”.