En Pontevedra residen 17 hurones y 210 aves de rapiña

Hace ya mucho tiempo que las familias tienen más mascotas que hijos, también en Pontevedra. En esta ciudad hay ya un animal de compañía por cada cuatro habitantes.

Según el Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía (Regiac) –que es como el padrón municipal, pero de mascotas– en el municipio de Pontevedra hay 19.756 animales de compañía. Entre ellos se incluyen 17.855 perros, 1.640 gatos, 17 hurones, 210 aves de rapiña y 34 animales de otras especies. En este apartado se incluyen desde serpientes e iguanas hasta hámsters, conejos, tortugas y otros.

Y son únicamente los que poseen un microchip, que son los únicos que contabiliza este registro oficial de animales de la Xunta de Galicia, por lo que con toda probabilidad hay más animales en las viviendas pontevedresas; en aquellas en las que no se cumple la Lei de 2017 de protección e benestar dos animais de compañía de Galicia.

Con toda lógica, hay muchas más mascotas tanto en la ciudad como en la comarca (aquellas que no están registradas) y a cuanta más población mayor número de mascotas en el ayuntamiento.

Según este listado oficial, en el municipio de Marín hay 5.094 mascotas, en Poio 5.268 y en Sanxenxo 5.288. En todos los casos destacan en número los perros, seguidos de los gatos. Se contabilizan en cada uno de estos ayuntamientos aproximadamente 5.000 canes y sobre 300 felinos en cada uno de estos pequeños municipios, pero en el registro del Regiac también se contabilizan 4 hurones y 28 aves de rapiña en Marín. En el caso de las aves también están registradas 8 en Sanxenxo, además de 5 hurones en Poio.

Este listado oficial de mascotas revela que en el conjunto de la provincia de Pontevedra hay un total de 272.844 mascotas, que se reparten entre 253.103 perros y 17.645 gatos. En la provincia hay además 274 hurones, 1.175 aves de rapiña y 647 mascotas de otras especies.

Y el número de mascotas en los hogares pontevedreses crece anualmente, al mismo tiempo de cae el de hijos. Un fenómeno generalizado en todas las ciudades de nuestro entorno, aunque se da la circunstancia de que la capital del Lérez es una de las urbes gallegas con más población canina, al menos en cuanto a la registrada oficialmente.

Si ahora se contabilizan 17.855 perros, hace un año eran 16.790, cuando en el municipio residían 11.857 personas menores de 16 años, por lo que hace un año ya se paseaban más canes que hijos.

Al margen de los canes que residen con sus familias, en el refugio de la Protectora Os Palleiros de Pontevedra viven actualmente un centenar de perros que a día de hoy no tienen la suerte de contar con un hogar.

Aunque el número de perros abandonados en esta protectora parece muy elevado, Os Palleiros llegó a acoger, en sus peores momentos, a 180 animales, como explica la presidenta de la agrupación, Gloria Cubas.

La asociación se enfrenta además al problema de que muchos de los animales que llegan hasta ellos no han sido socializados, por lo que requieren un canil y un recinto de juego particular, ya que no saben convivir con otros canes. Unos espacios extras que a este refugio nunca le sobran. La población del recinto canino situado en Campañó suele ser excesiva para el espacio del que disponen. Todos ellos esperan a lograr un hogar definitivo.