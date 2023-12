“La Navidad es la cristianización del solsticio de invierno”

Las Xornadas de Antropoloxía que organiza la Sociedade Antropolóxica Galega dedican su séptima edición al tema “Mito e relixión”. El encargado de inaugurarlas fue ayer el arqueólogo Manuel Santos, con una conferencia que llevó por título “Deuses e paisaxe mítica na arte rupestre protohistórica”.

–¿Quiénes y cómo eran los dioses en el arte prehistórico gallego?

–El tema no es fácil de definir, porque realmente no está muy estudiado. En los últimos años estamos empezando a definir cuál era el papel del arte rupestre en la prehistoria, y sabemos que uno de los papeles fundamentales era la de definir espacios sagrados, espacios en los que las distintas comunidades prehistóricas de alguna forma se relacionaban con sus divinidades.

–¿Cómo eran esos espacios?

–Debemos pensar, por un lago, que aquí es muy importante el paisaje. Hoy lo entendemos en su aspecto más funcional, lo vemos como el resultado de un proceso histórico y natural, con sus dimensiones geológicas, ecológicas, etc, pero en las sociedades prehistóricas el paisaje estaba dotado de significado: las montañas tenían un significado, los ríos, cualquier aspecto que los rodeaba estaba, de alguna forma, relacionado con la mitología. Entonces no nos debe extrañar que ciertos elementos que hoy carecen de ese significado entonces lo tuviesen; por ejemplo el sol, algunas constelaciones o la forma de algunas rocas no eran otra que manifestaciones de esos dioses.

–¿Sabemos muy poco del lenguaje simbólico de esas comunidades o cada vez conocemos más?

–Sí, creo que sabemos más, en los últimos años se ha progresado bastante. Hubo una época, hablamos quizás de hace 20 o 30 años, en la que se había renunciado a la posibilidad de acceder al significado, pero gracias precisamente a un cambio de enfoque del problema empezamos a ver cosas. Una de ellas es lo que mencioné antes, que debemos definir de qué forma el arte rupestre, las figuras que están grabadas en las rocas, se relaciona con el paisaje, con los elementos que vemos. Por ejemplo hay grabados rupestres que están orientados a las salidas del sol en momentos significativos del año, como los solsticios o los equinoccios. Eso sabemos que es intencional, por lo tanto ya tenemos aquí una funcionalidad, que es la de marcar lugares especiales donde se producen estas alineaciones astronómicas. Por lo tanto hay lugares con un especial significado, pero después por otro lado tenemos la conservación de tradiciones orales que muchas veces nos hablan del significado de algunos de los signos que estamos viendo.

–¿De qué tipo de signos hablamos?

–Por ejemplo, sabemos que algunos petroglifos que tienen huellas de pies grabadas pudieron haber sido lugares donde se nombraban a los líderes locales, caciques o reyes que gobernaban determinadas comunidades. Y eso lo sabemos porque se conservan tradiciones en algunos lugares donde hasta el siglo XIX se nombraban a estos reyes y líderes colocando su pie sobre una piedra donde estaba grabada un pie. Pero sabemos además cosas sobre el significado de los ciervos, que es un animal muy reproducido en el arte rupestre, con mucha frecuencia, y que tienen que ver con la renovación de la naturaleza, que tienen que ver con dioses de los bosques, de la caza etc.

–¿Cómo eran estas comunidades prehistóricas?

–Estamos hablando de sociedades prehistóricas, por lo tanto sociedades sin escritura, eso es un aspecto fundamental, que muchas veces olvidamos. Las sociedades sin escritura tienen que recurrir a determinadas técnicas que posibilitan memorizar, por ejemplo distintas tradiciones. Es algo que hoy nos cuesta comprender, imagínese una sociedad que tuviese que memorizar algo así como la Biblia, con todos sus episodios, capítulos y enseñanzas, que estuviesen memorizadas. Lo que hace esta gente es recurrir a una serie, digamos, de recursos mnemotécnicos que le permiten memorizarlo, por ejemplo a través de canciones, de grabados rupestres, a través de situar en el paisaje en el que viven los acontecimientos míticos. Ellos cuando caminaban por el monte cuando veían una montaña no solo veían la montaña, a lo mejor estaban viendo los restos de una batalla antigua, o cuando veían un río veían un curso sagrado por donde navegaba cualquier personaje mítico. Viven en un mundo lleno de historias y narraciones.

–¿Cómo era su gobierno?

–Eran sociedades sin estado, no tenían un aparato de gobierno, que en Galicia no tendríamos hasta que se integra en el imperio romano. Suelen ser en general sociedades más igualitarias, aunque hay algunas que son jerarquizadas; son sociedades, sobre todo al final de la Prehistoria, en las que la guerra y la mentalidad heroica tienen un papel muy importante. Son los elementos fundamentales: esa ausencia de estado, de escritura, y la importancia de esa mentalidad heroica.

–¿Pervive algo en nosotros de esas comunidades?

–Pues la verdad es que sí. Antes mencionaba el tema de los podomorfos como lugares que se usaban para entronizar a líderes locales, y realizando una investigación sobre los orígenes de Vigo descubrí una cosa muy interesante: muy cerquita de la Colegiata, en A Pedra, porque se llama así porque había una gran piedra en ese sitio, hasta el siglo XIX en el mes de enero en ese lugar se nombraba al representante de la cofradía de pescadores, que debía colocarse sobre esa piedra para ser nombrado. Y es donde tenía lugar lo que se llamaba el concello aberto, una reunión de los representantes del municipio, que se celebraba sobre esa piedra. Una cosa parecida la encontramos en Pontedeume, donde existe una piedra que se llama piedra de la elección y donde también se elegían allí a los alcaldes, que se situaban sobre esa piedra. Pero además hemos cogido costumbres y creencias, pensemos por ejemplo en las hogueras de San Juan, que en realidad se estaba festejando el solsticio de verano. Ahora mismo estamos cerca de la Navidad, que se sigue festejando hoy en día y que en realidad es una cristianización de una fiesta precristiana, el solsticio de invierno.

–¿Está suficientemente protegido el patrimonio rupestre?

–No, nunca está suficientemente protegido, lo cierto es que se ha avanzado mucho. Por mi experiencia personal veo que antiguamente no había, por ejemplo, un lugar que visitar cómodamente o donde hubiese una mínima explicación para conocer el arte rupestre. Y hoy en día sí que hay varios sitios. Y después es fundamental la movilización social, cada vez hay mayor conciencia sobre este aspecto, porque hace unos años se destruía mucho patrimonio y nadie hacía nada para salvarlo, y ahora mismo hay asociaciones culturales y en general una mayor sensibilización. Y esa mayor sensibilización social es fundamental para presionar a las autorizades y a los organismos competentes para que protejan al patrimonio cultural en general. Creo que sí se ha avanzado, aunque queda mucho por hacer aún.