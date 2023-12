Lores sobre la Zona de Bajas Emisiones: “Las cámaras no son para poner multas”

La implantación de la Zona de Bajas Emisiones en todo el centro urbano de Pontevedra y, a raíz de esta, la próxima instalación de una red de cámaras de control han generado un nuevo rifirrafe entre el gobierno local y el principal partido de la oposición. Mientras que desde el equipo de Lores se asegura que la finalidad no es multar a la ciudadanía sino controlar los tráficos, desde las filas populares se alerta de que Pontevedra “nada contacorriente” y se ha creado una zona “demasiado grande”.

“Las cámaras no son para multar, sino para medir los tráficos”. Así de tajante se expresó ayer el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ante las críticas del PP ante la puesta en marcha de la nueva Zona de Bajas Emisiones.

“Va a ser igual que ahora. Nosotros vamos la zona en dos apartados fundamentales: evitar los tráficos de agitación y los de paso, que son los que cruzan la ciudad sin parar en ella”, resumió.

Para ello, se harán “bucles” y se cortarán ciertas áreas para que la gente “no pueda entrar por el norte y salir por el sur ni entrar por el este y salir por el oeste” cruzando la ciudad.

“El método es que pasen solamente los coches necesarios para que la ciudad funcione. Esto se ha demostrado que es mucho más operativo que cualquier otro método. Y consiste en controlar las direcciones y crear bucles”, añadió Lores, que subrayó que “nosotros no vamos a cobrar por entrar en la ciudad siempre que sea necesario hacerlo”.

En este sentido, recordó que “no hay ni una sola calle en esta ciudad en la que no pueda entrar un coche: a su garaje, a hacer un reparto, etc... Otra cosa es entrar por la Avenida de Ourense y salir por el puente de A Barca cruzando la ciudad; eso no puede ser”.

Asimismo, señaló que es una forma de Zona de Bajas Emisiones que ya está funcionando desde hace tiempo. “Las cámaras que se van a poner son para controlar los tráficos y para seguir trabajando en su disminución, no para poner multas”, insistió.

Los populares exigen claridad

Sin embargo, el presidente del Partido Popular de Pontevedra, Rafa Domínguez, exige al alcalde la “claridad que le ha faltado a su concejal César Mosquera para informar a la población sobre las multas de tráfico que acarrear la decisión del Gobierno local de haber creado una Zona de Bajas Emisiones demasiado grande”.

En opinión del PP, “al contrario de lo que han decidido la mayoría de ciudades españolas, acotando sus zonas a una pequeña parte del centro urbano, el Concello de Pontevedra ha comprometido a la mayor parte de la ciudad y pronto seremos testigos cuando empiecen a instalar cientos de cámaras para vigilar los desplazamientos de los vehículos, que podrán ser fácilmente objeto de posibles sanciones de 200 euros”.

Así, considera que la realidad es “tozuda”: “Porque los mismos responsables del gobierno local que negaron, en repetidas ocasiones, que los ciudadanos fuesen a pagar por atravesar en vehículo la Zona de Bajas Emisiones, como señalaba el grupo municipal del Partido Popular en 2022, van a ser los mismos que cobrarán a los pontevedreses que utilicen el coche en el centro u otros puntos del extrarradio, como Monte Porreiro o Lourizán”.

Es por ello que el líder de la oposición tacha de “absoluta chapuza” la zona que han elegido los nacionalistas, porque “seguimos sin saber cuáles son los motivos que pueden llevar a cometer una infracción en Pontevedra”.

De cara a la “protección de los ciudadanos”, Rafa Domínguez solicita que la legislación local “esté bien articulada para que no genere indefensión en el particular”, que, asegura, “ahora mismo, desconoce sus límites y se pregunta si va a ser vigilado por las cámaras del Concello de Pontevedra si necesita su vehículo para desplazarse, por ejemplo, a hacer la compra o ir a la farmacia”.

Ante las dudas que rodea su puesta en funcionamiento, “motivadas por el Gobierno de España y agudizadas por el oscurantismo característico del Concello de Pontevedra”, el líder de los populares concluyó insistiendo en la importancia de que Lores explique claramente a la ciudadanía “a quién se va a sancionar y a quién no, y qué trayectos se pueden hacer sin enfrentarse a una multa y cuáles no”.

Casos “extremos”

La respuesta de Miguel Anxo Fernández Lores a este respecto fue, a su vez, otra crítica, acusando a los populares de apostar en su momento por un modelo de etiquetas o de cobro por entrar en la ciudad.

En cuanto a la posibilidad de que se multe a los conductores en la Zona de Bajas Emisiones, el alcalde de Pontevedra reconoció que “en algún caso extremo” puede ocurrir, siempre que haya “un abuso”, como ya ocurre ahora, recordó.

“Este es un modelo que reduce hasta un 70% o 90% el tráfico en la ciudad. Está aprobado y acabamos de aprobar la señal. El PP intenta tapar sus incongruencias”, concluyó el regidor local.