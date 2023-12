“Estoy cansada de poner quejas en el Sergas, pero me contestan que no hay médicos. La única forma de mejorar esta situación es contrarrestar las mentiras que nos cuentan”. Son las firmes palabras de Begoña Filgueira, una paciente de 56 años del centro de salud “Virxe Peregrina” de Pontevedra, que ayer miércoles preguntó por una cita para hacerse una analítica y le dijeron que no había huecos hasta el 28 o 29 de diciembre, es decir, dentro de dos semanas.

Actualmente, en este céntrico ambulatorio esta es la espera media para someterse a la extracción de sangre. Antes esta situación se podía solventar acudiendo sin cita y haciendo cola cogiendo un ticket a primera hora en el Hospital Provincial, accediendo por Consultas Externas, pero esta opción ya no está disponible desde hace tiempo y solo se mantiene en Montecelo para casos muy urgentes con volante del médico o el especialista. El testimonio de esta paciente en concreto a FARO no es único, ya que son continuas las quejas de los usuarios por las largas esperas también para las citas médicas. “Después de un mes consigo cita telefónica para las 16.22 horas, pero tras estar toda la tarde al teléfono esperando la llamada me llaman a las 20.56 horas, cuando ya no contaba yo que tardasen cuatro horas en llamarme. Dicen que la hora es orientativa, pero más bien parece arbitraria”, se lamenta esta mujer. Se necesitan facultativos Recientemente, en la presentación de los datos relativos a las listas de espera, el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, reconoció que la falta de médicos, tanto de Atención Primaria como de diferentes especialidades es una realidad y que condiciona la actividad especialmente en las consultas. Precisamente, indicó entonces que uno de los centros de salud que pasa por una situación más complicada es el “Virxe Peregrina”, ya que faltan varios médicos. En toda el área sanitaria, “harían falta unos siete médicos de Atención Primaria para estar en una situación ideal y unos dos o tres más en los PAC para mejorar”, consideró Flores. Asimismo, entre los servicios más afectados por la falta de facultativos, destacó Anestesia, Medicina Interna y Radioloxía. También destaca en este sentido Pediatría.