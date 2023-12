El gobierno local de Pontevedra solicitó una reunión con la Xunta de Galicia para abordar la actual situación del CEIP Barcelos, como consecuencia de la construcción de un edificio colindante. Se solicita que la reunión sea “preferentemente” de carácter técnico “con el fin de clarificar las obras que le corresponden a cada administración”. El concejal de Educación, Demetrio Gómez recuerda que la Xunta de Galicia y el Concello de Pontevedra comparten competencias en el mantenimiento y conservación de las edificaciones de los centros de enseñanza, por eso solicita este encuentro para determinar cómo se van a afrontar las obras. De todas formas, ya adelanta que siempre existirá la colaboración máxima por parte del Ayuntamiento.

También recuerda que las obras serán el resultado de los estudios que acaba de encargar el Concello de Pontevedra sobre la situación del edificio, y que determinarán que solución técnica se adopte para el gimnasio, la parte más afectada. En la carta, se explica que el Concello ejecutó “aquellas actuaciones necesarias para evitar daños mayores”, que consistieron en “garantizar la estabilidad del edificio y reparar los daños ocasionados”, según expuso el concejal.

Lores pide una decisión respecto a San Francisco

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, insta al Estado a tomar alguna decisión sobre el futuro de la antigua sede de Hacienda, en el convento de San Francisco, porque “no se puede dejar caer el edificio”. El alcalde cuestionó el uso para biblioteca y archivo histórico propuesto por el responsable local del PP y vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, ya que el viejo edificio de Hacienda no es más grande que la actual biblioteca pública de la calle Alfonso XIII “y además le añade el Archivo Histórico, no sé si cabrá”, explica el alcalde. La última propuesta del Gobierno central era dedicarlo a sede del archivo histórico provincial, con una rehabilitación valorada en más de 9 millones de euros. Lores indica, ante la petición de Domínguez, que biblioteca y archivo “no caben”, si bien admite que “hay que actuar ya porque el edificio se está deteriorando y no podemos perder ese patrimonio”, por lo que insta a las administraciones a coordinarse para buscar una salida al inmueble.