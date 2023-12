De la capacidad de emprendimiento y la pasión por una idea de Raquel Quinzán Mondragón ha surgido en Vilagarcía una marca de diseño de bisutería y joyas dispuesta a abrirse paso en el sector con sello propio. El nombre de Chislara empieza a sonar con fuerza en el mundo de la joyería artesanal a base de collares, pendientes y pulseras que a nadie deja indiferente.

Hasta poder lucir física y virtualmente sus creaciones a través de las redes sociales y su propia web (chislara.com), la joven vilagarciana de 25 años ha pasado por un proceso formativo de primer nivel. Tras titularse en Diseño de Moda en Barcelona, fue tras el año de la pandemia cuando decidió dar un paso al frente como empresaria capaz de demostrar que lo artesano no está reñido ni con la vanguardia ni con lo original.

“Empecé a modo de hobby, pero me encantó lo de ir diseñando y plasmando mis propias ideas sobre diferentes materiales”, señala Raquel Quinzán. A la hora de localizar el momento en el que se decidió de manera definitiva a dar el paso recuerda que “un día en la playa estaba con una amiga haciendo pulseras con conchas y me fui animando cada vez más. Encontré una vocación y de ahí surgió Chislara”, apunta la diseñadora.

El paso al frente ya estaba dado, pero hubo que esperar al pasado verano para ver plasmada la primera colección. Antes, Raquel Quinzán se pasó un año en Islas Mauricio haciendo prácticas de márketing en una selecta joyería. “Estando allí, me metía cada vez en el taller para ver como elaboraban las piezas. Fue una experiencia muy chula que sirvió para confirmarme a mí misma que era lo que quería hacer”, señala.

La adquisición de los materiales es la primera de las cuestiones a resolver para poder elaborar la pieza preciada. En este sentido, la variabilidad de materias primas engrandece las alternativas en la oferta de complementos. “Tengo piezas de Ágata, Jade... Va dependiendo de las colecciones. También trabajo con aceros inoxidables, perlas o cristales”, indica.

Con su madre Raquel Mondragón haciendo de abnegada colaboradora, la manufactura obliga a elegir entre variabilidad y exclusividad frente a grandes cantidades. Reconoce la joven vilagarciana que “hay algún collar del que solo tengo una pieza. No podemos trabajar con stocks grandes porque ni podemos ni es el objetivo. Me gusta, además, que cada persona que lleve algo de Chislara lo sienta como algo exclusivo. Creo que es un valor añadido que siempre gusta mucho”.

La primera colección con la firma de Raquel Quinzán Mondragón llegó el pasado verano y la aceptación superó incluso las previsiones más optimistas. Con humildad no exenta de satisfacción, la diseñadora reconoce que “funcionó muy bien. En verano están más a la vista los pendientes, los collares o las pulseras y la gente siempre se anima más. Es como la temporada fuerte de las joyas. Recibí buenas críticas”.

Esa buena acogida sirvió de espaldarazo para centrarse en la colección de invierno que se puede conocer de primera mano durante las próximas semanas en el local de la calle Cobián de Vilagarcía. Con la intención de seguir subiendo el listón de la autoexigencia y de la evolución en sus trabajos, la elección de los materiales ha ido un poco más allá con algunos venidos incluso de África.

También la venta online se ha convertido en un acicate más para confirmar la aceptación de sus diseños. La propia Raquel reconoce que “Chislara está funcionando muy bien en internet. A través de Instagram y la página web la interacción está siendo muy alta, incluso a nivel internacional”.

No oculta Raquel Quinzán que “ya he enviado pedidos a muchos sitios de España, pero también a países como Italia o Portugal, aunque reconozco que me hizo mucha ilusión el que me pidiesen unos pendientes desde Estados Unidos. No me creía que pudiesen dar valor desde tan lejos a algo hecho por mí”. Una muestra más que Chislara ha llegado para quedarse en el sector de las joyas y la bisutería.