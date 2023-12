La Estación Fitopatolóxica do Areeiro es la única entidad gallega que está participando en el proyecto “Preventing HLB epidemics for ensuring citrus survival in Europe”, iniciativa de la Unión Europea con otros países que trabajan para prevenir la psila africana en los cítricos, en forma de una enfermedad conocida como HBL. Actualmente realizan ensayos para conocer su comportamiento y supervivencia.