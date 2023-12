La mortandad de almeja continúa: Se reduce la producción al mínimo y dispara el precio un 50%

La escasez de producto hace que el precio de la almeja de la ría se dispare en estas fechas, con una subida del 50% respecto al año pasado y sin haber llegado aún a los días centrales de la campaña navideña. La merma de moluscos se debe principalmente a la mortandad motivada por las abundantes lluvias de los últimos meses, que dispara el precio del producto en las lonjas como principal vía para salvar la campaña navideña.

El incremento de precios es notable en este mes. Entre los meses de octubre y diciembre de 2022, la almeja babosa obtuvo un valor medio en lonja de 16,31 euros por kilo, cuando en el mismo periodo de este año ya ha alcanzado una media de 23,63 euros (un 45% más), mientras que el precio en lonja de la almeja fina y japónica han pasado de los 33,83 y 9,75 euros de precio medio hace un año, a 51,79 y 13,72 euros en la actualidad, lo que representa encarecimientos del 53 y del 41% de media, a estas alturas de diciembre.

La subida de valor está directamente vinculada al descenso de la producción. El balance de las lonjas revela que desde el pasado octubre hasta la actualidad (el período más importante de la producción marisquera en la ría) las capturas se quedan este año en la tercera parte que en 2022 y así pasa de 132.192 kilos de hace un año (incluyendo en este balance la venta de berberecho, que supuso unos 5.000 kilos) a un total de 38.226 kilos en la actualidad. Al mismo tiempo la recaudación global de la lonja desciende a la mitad, pasando de un montante de 1.425.550 euros del pasado año (incluyendo en esta valoración también el berberecho), a los 607.837 euros recaudado en la lonja en lo que va de temporada.

Cuotas

Tras el parón de los últimos días, en la jornada de ayer las tres cofradías de la ría salieron a faenar en la zona de marisqueo compartida de Pontevedra-Lourizán, si bien las mariscadoras han tenido que bajar la cuota de capturas a 5 kilos de babosa y un kilo de fina por persona, cuando lo normal por estas fechas es recoger hasta 10 kilos de babosa y al menos dos de almeja fina.

La subida de precios “será la forma de salvar la campaña”, confía Elena Padín, de la agrupación de marisqueo a pie de Raxó, que explica que el colectivo se enfrenta a una de los peores fines de temporada que se recuerdan, a causa de la mortandad provocada por las lluvias de los últimos meses.

Desde el pasado octubre, el precio más alto alcanzado por la almeja babosa en lonja fue de 29,26 euros el kilo, mientras que la fina llegó a 90,33 euros y 21,69 euros la japónica, todos ellos muy por encima de los alcanzados el pasado año por estas fechas.

A día de hoy, el molusco sigue muriendo en los arenales por exceso de agua dulce, explican la mariscadoras, por lo que no se prevé una bajada del precio, más bien todo lo contrario. Pero los buenos precios no implican que el sector del marisqueo esté ganando más dinero. Muy al contrario, el sector en su conjunto está facturando mucho menos que en 2022 debido a la merma en la producción.

“No es puntual”

En todo caso “no estamos ante un descenso puntual de este año”, sostenían a principios de mes desde las cofradías gallegas, que aseguran que la bajada en la producción, entre los meses de enero y octubre, con respecto a la media de los últimos 20 años, es de un 76% en el caso del berberecho.

Porcentajes similares se dan en el resto de los principales bivalvos que se extraen de estos bancos marisqueros, al registrarse un 64 % menos en la almeja rubia, descensos que crecen hasta el 67 % en la almeja fina y hasta el 74,3 % en la almeja babosa.

En cuanto a la cadena de comercialización, la mortandad y caída de la producción ha tenido otra consecuencias directa –al margen del encarecimiento del producto– como es la entrada de grandes cantidades de marisco procedente de otros países, principalmente Portugal o Marruecos, para abastecer la demanda a precios algo más contenidos. En todo caso las mariscadoras de la ría de Pontevedra creen que el aura de calidad y buen sabor que acompaña al producto local, seguirá favoreciendo las ventas del marisco de la ría por aquellos compradores más exigentes y que buscan el mejor producto para estas fechas.

Demandas

En un rueda de prensa celebrada a principios de mes en Carril por las Cofradías, agrupaciones de marisqueo, la plataforma en Defensa de la Ría de Arousa y Plademar Muros-Noia, reclamaron a la Xunta que adopte medidas urgentes, un estudio “independiente y multidisciplinar” para abordar los múltiples factores que están afectando a los bivalvos, entre ellos el cambio en la temperatura del agua, o la contaminación, con “mano firme en las sanciones por contaminación”, así como controlar la contaminación de los ríos y una mayor transparencia en los protocolos de desembalse. Denuncian que la Xunta de Galicia “no aborda los problemas de fondo” y achaca este problema a la situación meteorológica “para eludir sus responsabilidades”.

El sector fía la campaña a la recta final de las navidades

Las mariscadoras de la ría de Pontevedra seguirán faenando esta semana –ya que no pudieron hacerlo en la anterior–, y en lo que queda de campaña de diciembre prevén ir al arenal algunos días más en las fechas previas a navidad y a fin de año, con la esperanza de salvar la temporada. En todo caso confían en que la subida del precio no impedirá que se venda todo el producto, ya que además de ser escaso está teniendo ya demanda por parte de ciertos compradores que lo esperan casi a cualquier precio: hoteles, restaurantes, etc. “Aunque pueda entrar producto de fuera, quienes quieren calidad saben que como el de aquí no hay”, explica Elena Padín, de la agrupación de marisqueo a pie de Raxó. Además del precio, las mariscadoras depositan también sus esperanzas en la faena de la semana que viene. Su resultado será crucial para salvar la campaña navideña. “Esperemos que sea más fuerte”, apunta Padín, para no tener que hacer un balance de la campaña tan negativo como el esperado. Por su parte, el BNG de Poio llevará al pleno municipal la situación del sector marisquero. La formación recuerda que tanto desde cofradías como desde plataformas en defensa de las rías llevan tiempo denunciando una merma en la producción marisquera también como consecuencia de la contaminación de las aguas. El BNG buscará el apoyo de los otros grupos políticos de la corporación para solicitar a la Xunta de Galicia y al Gobierno del Estado que actúen, “para dar respuesta a un sector de los más importantes de nuestro municipio”, peticiones que ya inició el BNG en el Parlamento Gallego. Urge además a la Xunta a inicie las negociaciones necesarias con el ISM, tutelado por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social y Pensiones, para flexibilizar los requisitos exigidos para que la totalidad de los mariscadores y mariscadoras en cese de actividad puedan verse beneficiadas por las prestaciones de esa Administración.

Datos económicos

