O goberno municipal vén de axdudicar o proxecto do novo vial que unirá os núcleos de Valbón e do Santo Antoniño a través da ponte existente na zona traseira do tanatorio. Este proxecto consistirá na execución dun novo vial e da súa total urbanización, con servizos, alumeado e sendas peonís.

Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro, valora este proxecto como “unha actuación moi necesaria e na que levamos moito tempo traballando. Con esta obra imos poder conectar estes dous núcleos, mellorando notablemente a comunicación entre estes dous núcleos e entre o núcleo urbano e o Camiño de Santiago”. Ademais das melloras de comunicación e de acceso ao núcleo de Valbón, o alcalde tamén destacou que “esta obra vainos permitir chegar co servizo de saneamento a todo o lugar de Valbón de forma inmediata, xa que o poderemos conectar coa depuradora”. O proxecto conta cun orzamento de 174.986,82 euros, financiado con cargo á liña 1 do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. O inicio dos traballos está previsto para a primavera.