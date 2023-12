Novos Cinemas, el festival internacional de cine de Pontevedra, abre este martes su octava edición con el estreno en Galicia de "Á procura da estrela", el primer largometraje del vigués Carlos Martínez- Peñalver, una película que ya ha sido premiada con el Kniloux en el festival de cine independiente de Barcelona L'Alternativa, con el Arché en Porto/Post/doc y con Films en Cours en el festival francés Entrevues.

La apertura del festival es a las 20.30 en el Teatro Principal de Pontevedra, con entrada gratuita. Después de la proyección, habrá un coloquio con el director y parte del equipo de la película.

"Á procura da estrela", una película rodada en la Serra da Estrela, se sitúa a medio camino entre documental y ficción. Producida por Omeny María Zimbro, con el trabajo de Lucía C. Pan en la fotografía, esta película larga participó hace unas semanas en los festivales de Gijón, en la sección Tierres en Trance, y en Porto/Post/Doc, en la sección oficial Cinema Falado. 'En busca de la estrella' pasó por Novos Cinemas #LAB en el año 2019.

La programación de Novos Cinemas 08, sin embargo, comenzará unas horas antes con la proyección de las piezas del taller que el festival realiza en colaboración con la Universidad de Vigo, impartido en esta ocasión por el cineasta Berio Molina, quien también firma el inicio de esta edición. En el taller A Xogos coa Realidade celebrado hace unos meses, los alumnos buscaron nuevas maneras de transformar la realidad a través del cine, introduciendo una cámara en situaciones cotidianas.

Las diez piezas del taller que podrán verse en el Teatro Principal de Pontevedra a las 16.30 horas son obra de Alba Amoedo, Fernando Areal Alvite, Aniana Barreiro Seara, Julio Catalán Rubinos, Yasmina Farhani Luaces, Eva Iglesias Lorenzo, Cristina Insua López, Ana Laura Rodríguez Esteves, Alex Viador y Cristina Souto Pita.

Programación cinematográfica y colaboraciones

La Sección Oficial de la octava edición del festival acoge nueve largometrajes. En España se estrenarán las francesas "Le coueur du masturbateur", de Michael Salerno, y "Peter Pan", de Natacha Samuel & Florent Klockenbring; la argentina "Cambio, cambio" de Lautaro García Candela; la japonessa "There is a Stone", de Tatsunari Ota; y la estadounidense "An Evening Song (for three voices)", de Graham Swon.

Será el estreno en Galicia para "Concrete Valley", de Antoine Bourges; "The Bride", de la ruandesa Myrian U. Bariba; la argentina "Clara se pierde en el bosque" de Camila Fabbri; y la sueca "The Wild Duck", de Nadja Ericsson.

En la Sección Latexos, un espacio que reúne aquellas propuestas que quedaron fuera de los circuitos, se proyectarán "Abril, verde, amarillo", de Santiago Aulicino (estreno internacional); "Las tierras del cielo", de Pablo García Canga; "Antier Noche", de Alberto Marín Menacho (estreno en Galicia) y "Zimmerland", de Valeria Stucki (estreno en España). Esta sección abarcará desde documentales sobre comunidades europeas hasta propuestas de ficción con diversos itinerarios emocionales.

Espacios de diálogo

Además de la exhibición, esta octava edición continúa su "fuerte compromiso con la formación" mediante la creación de tres espacios de diálogo: el #Lab, con 4 proyectos asesorados por un equipo dirigido por Isona Admetlla (coordinadora de Berlina World Found); #Encontros, un foro para fomentar el diálogo y las sinergias entre diferentes sectores vinculados al mundo cinematográfico, donde participarán profesionales como Víctor Soho, Tiago Vieira da Silva o Bruno Arias; y #Aula, una propuesta formativa que cuenta con la colaboración de la Universidade de Vigo en el taller de Berio Molina, con la ECAM en el taller de Carlos Cañas, con el cineasta César Souto en la proyección de su película "Foreign song" y con talleres abiertos para los jóvenes.

La escritora, directora y productora Katrin Rothe visitará Novos Cinemas y será la protagonista de la sección Foco. El festival de Pontevedra presenta el primer monográfico dedicado a la obra cinematográfica de la cineasta alemana en toda la Península, con un acercamiento a su particular universo creativo durante los días 16 y 17 de diciembre. Las entradas y bonos para Novos Cinemas 08, que se celebrará entre el 12 y el 17 de diciembre en Pontevedra, ya están disponibles en ataquilla.com.

Entre los invitados del festival figuran Carlos Martínez-Peñalver, Ángel Filgueira, Berio Molin, César Souto, Marjorie Bendeck, Gerard Cassau, Ana Uslenghi, Santiago Auricino, Michael Salerno o Katrin Rothe.