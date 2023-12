“El turismo del futuro va a ser verde o no va a ser... Es una apuesta de presente, no de futuro”

José Antonio Formoso Mourelos, más conocido como Pepe Formoso, es un destacado impulsor de la hotelería gallega y firme defensor de la hipótesis del Colón galego. Está convencido de que “la demostración palpable de que Colón es gallego es que los gallegos no lo tenemos reivindicado”.

–Ha fundado varios hoteles literarios ¿cómo es la propuesta de los establecimientos que encabeza?

–Un hotel literario es un espacio que, a diferencia de un establecimiento que solo es continente, en este caso proponemos un contenido. El contenido es literario y lo proporciona toda esa gente que pulsa y hace latir sus emociones en nuestros establecimientos en los que afortunadamente cada cierto tiempo, con mucha frecuencia, organizamos eventos no solo relacionados con la literatura, sino con la cultura en general. Y donde también la música, la enología o la gastronomía. Y en el caso de la literatura, en sus diferentes versiones, que pueden ser presentaciones de libros, recitales poéticos… Hay muchas opciones.

–¿Qué momento vive la hostelería en Galicia?

–Yo creo que estamos pasando un momento magnífico en la hostelería gallega por un motivo fundamental, porque la apuesta que hicimos nosotros en su momento de cara al turismo siempre fueron pequeños establecimientos muy apegados a la tradición, a la cultura y nuestra propia etnografía. Nos llaman originales, nos llaman riquiños, precisamente porque seguimos manteniendo ese espíritu de Galicia, que es fundamentalmente hospitalidad.

–En este escenario ¿qué posibilidades le ve a Pontevedra?

–Está difícil, aunque hay que decir que todo el mundo tiene posibilidades, solo tiene que saber lo que ha hecho mal y lo que se puede hacer bien. Sí que es cierto que en otro momento la falta de autoestima nos hizo creer que lo de fuera era mejor, y siempre teníamos que hacer lo que era un producto de éxito en otros sitios, incluso prostituyendo nuestra propia realidad. Nosotros no somos un destino de turismo de sol y playa, tenemos sol, tenemos playa, pero no tenemos altas temperaturas ni para disfrutar bien el mar ni para pasear por la playa en bañador durante todo el año. Pero sin embargo sí tenemos para disfrutar de esas playas de otra manera diferente, que es evocar, recordar, pasear, inspirarte, reflexionar… Son conceptos diferentes. Siempre digo llegado este punto cuánto daño han hecho los apartamentos de Torrevieja del 1, 2, 3, que todos queríamos ser como Torrevieja, como ese programa de televisión y tener ese perfil de turismo. Y no nos dábamos cuenta de que ellos tenían que explotar ese tipo de turismo porque no tienen otro. Nosotros lo tenemos todo.

–¿Todo?

–Lo tenemos todo porque todo nuestro producto lo tenemos durante todo el año. Y ese es un valor que tenemos muy importante. No puede ser que sigamos intentando vender sol y playa cuando nosotros tenemos unos temporales maravillosos, tenemos un patrimonio subacuático fantástico, el megalitismo, baja contaminación lumínica para observar las estrellas. Todo eso lo tenemos y, sin embargo, queremos compararnos a un turismo que a día de hoy ya está demostrado que está caduco. Y además que no es sostenible, que es de masas, que tuvo un momento determinado y que no hay posibilidad de trasladarlo en el tiempo, es decir, es para un tiempo en concreto. Nosotros en Galicia podemos disfrutar de todas esas características que nos diferencian durante todo el año. Siempre lo repetimos: los meses con r es cuando el marisco está en un estado excepcional; ¿cuántas fiestas de exaltación tenemos en Galicia en los meses con r, que casualmente coinciden con el otoño y con el invierno? No tenemos. Bueno, con la salvedad de O Grove, que en su día los llamaron locos cuando pretendieron hacer eso en octubre. Y no le fue mal.

–Con todo, insiste en que ese tipo de eventos no exaltan precisamente a la gastronomía…

–Ahora probablemente no es el producto para exaltar, yo creo que eso devalúa más que exalta, ese tipo de perfil. Pero mientras no nos demos cuenta de cuáles son nuestras potencialidades, no podremos atajar el problema. Y el problema es que somos muy originales, somos muy naturales, muy nuestros, pero lo que sucede es que nos queremos comparar con otros productos que no somos nosotros.

–¿Cómo va a ser el turismo del futuro?

–El turismo del futuro va a ser verde o no va a ser. Es decir, quien piense a día de hoy que la gente no va a exigir pasar por este mundo de una manera mucho más natural, sin dejar una huella, está equivocado. Bien es cierto que estamos aún en una fase embrionaria, todavía la gente piensa eso de que si es un hotel sostenible va a ser mucho más caro, pero no es así. Creo que apuesta por la sostenibilidad es una apuesta de presente, no de futuro. Y lo que tenemos que hacer decididamente es apostar por eso, por las nuevas energías, por la economía circular, por los proveedores de proximidad, porque eso es lo hemos sido siempre. ¿Por qué queremos compararnos a lo que ya está demostrado que no funciona? Seamos originales. Y detrás de todo esto, el problema fundamental que tenemos los gallegos, que es la falta de autoestima.

–¿No creemos en lo nuestro?

–No, no nos creemos que el producto que tenemos es bueno. Y por lo tanto si nosotros no nos lo creemos no vamos a poder venderlo.

–Es un defensor de la teoría del Colón galego

–Por su puesto, porque tengo grandes amigos que me lo han demostrado. De hecho en los hoteles presentamos el libro sobre Ramón Marcote de Modesto Fraga y en su día ya habíamos presentado el de Rodrigo Costoya, Portosanto: El enigma de Colón, en sus dos ediciones. Somos fetiche para ese autor y no hay obra que no venga a presentar allí. Es más, es el único autor que presentó todas sus obras en el Bela Fisterra, es curioso. Y, claro, cuando te cuentan la teoría así de fácil es que es blanco y en botella, es que está clarísimo.