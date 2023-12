A Asociación para a Recuperación da Memoria Histórica de Marín presentou xa o programa de actos para este mes, que finalizará o día 31 ás 13.00 horas co Acto Anual de Lembranza e Homenaxe, no que intervirán Iria Morgade e participarán familiares das vítimas do Franquismo, que foron asasinadas no 1936 nesa mesma data.

O vindeiro mércores 13, a Biblioteca Municipal acollerá ás 20.00 horas a proxección de “Acorda”, un documental que repasa lugaes de memoia como o Pozo da Revolta de Bagüín. O día seguinte á mesma hora, a asociación desprázase ao Museo Manuel Torres para presentar a novela de Iria Morgade, “Quen escribirá a miña historia?”, ambientada no mosteiro de Oia, campo de concentración franquista. Por último, o mércores 20 ás 20.00 proxectarase a continuación de “Acordamos”, desta vez centrado nas loitas veciñais de inicios do XX como o sindicalismo de Moaña e as guerrillas de Vilagarcía.