De universitarios a colectivo artístico

A escasos metros de la Facultade de Belas Artes de Pontevedra hay un nuevo local, en el bajo número 14 de la Rúa da Barca, que pasó del abandono a convertirse en un auténtico hervidero creativo para jóvenes artistas y estudiantes de la ciudad. Ellos son el ejemplo del dinamismo de las nuevas generaciones de la universidad de Pontevedra.

Taller, galería, espacio de reunión, colectivo o asociación, sea cual sea la favorita de cada uno, los 11 artistas que crearon Kentada no le dan excesiva importancia a la definición del proyecto, siempre que se tenga en cuenta el fondo del mismo. Es un espacio abierto a creadores, algo que todos echaban en falta en Pontevedra y que los llevó a buscar un lugar común. Eso sí, este no es un lugar “que abra como un supermercado”, si no que habrá una serie de proyectos programados en el tiempo de los que se va informando mediante redes sociales.

“Estamos abiertos a exposiciones, talleres, festivales de poesía, gastronomía y todo aquello que nosotros podamos ofrecer y la gente quiera experimentar”, explica Ruth Vidal. Esta graduada en Bellas Artes forma parte de la asociación de Kentada y ayuda a coordinar el proyecto desde su inicio. Después de dos años dando forma a la idea de alquilar un bajo para desarrollar su actividad artística de forma horizontal, encontraron el local perfecto cerca de su facultad. Su matriz, el edificio de Bellas Artes, no era ya lugar para todos ellos, pues muchos ya se habían graduado y empezaron a comprobar cómo su mejor desarrollo artístico y personal se daba en colectivo.

No es fácil sacar adelante un proyecto así, pero tras meses de trabajo han conseguido echarlo a andar: “No somos un local de uso ni queremos vender cosas, lo que queremos es atraer a asociados. Necesitábamos un espacio para trabajar y desarrollar nuestras ideas porque cuando acabas la carrera te quedas un poco solo y necesitas seguir creando y crecer”, explica Ruth.

"Cuando acabas la carrera te quedas un poco solo y necesitas seguir creando y crecer” Ruth Vidal - Artista

Gracias a los socios ha sido posible abrir este local desde el cual se apoya y difunde la creación con la mirada puesta en la colectividad y en la necesidad de ampliar la oferta cultural de la ciudad, a la que querían aportar “frescura”.

Primera exposición en el local

El próximo jueves, 14 de diciembre, tendrá lugar la inauguración de la primera exposición en el local, “Mándame a túa localización”, de la artista plástica Alejandra Pardo, graduada en la facultad en 2019 que realizó una estancia en la Kingston School of Art de Londres. Pardo participó en muestras colectivas y residencias artísticas como el Curso de Pintores Pensionados del Palacio de Quintanar.

La inauguración será a las 19.30 horas y continuará disponible hasta el 12 de enero con previa inscripción para citas previas, que deberán pedirse a través de a.kentada@gmail.com. Todavía poniendo a punto la programación, pronto harán pública la fecha de una próxima performance.