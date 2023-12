Una red de 22 lectores de matrículas podrá limitar el acceso de los coches a áreas de bajas emisiones

La empresa Kapsch TrafficCom, fundaba hace más de 130 años en Austria, es la elegida por el Concello para poner en marcha uno de sus planes más ambiciosos de los últimos años. Con un presupuesto de 990.000 euros y un plazo de ejecución de nueve meses, a finales de 2024 debe estar plenamente operativo el sistema de “gestión inteligente, sostenible y segura de la movilidad”, es decir, la red de 60 cámaras y sensores para implantar de modo efectivo la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el casco urbano y que supondrá una auténtica revolución en la gestión del tráfico urbano.

Uno de los hitos de este modelo será el sistema para la lectura de matrículas, de modo que se controle qué coches acceden a la ciudad. Pontevedra decidió hace meses habilitar una amplio ZBE en todo el casco urbano, los barrios de Estribela y Monte Porreiro y parte de Lérez sin cobrar tasa alguna por el acceso. Pero eso ni implica que no se vigile quien entra. Así, el proyecto detalla la necesidad de instalar hasta 22 lectores de matrículas para “establecer y controlar las medidas restrictivas” ya que esas “cámaras de reconocimiento de matrículas verifican en las correspondientes bases de datos (como por ejemplo de la DGT, que dispone de la información asociada al tipo de vehículo en función de su matrícula) para permitir o no el acceso en función de si se trata de un residente (se hace uso de bases de datos municipales), un vehículo de carga y descarga y demás vehículos asociados al concepto de tráfico necesario, aquel tráfico distinto del de paso o del que busca estacionamiento cuya entrada está restringida en el centro de la ciudad tal y como recoge la Ordenanza de Movilidad Amable y Espacio Público del Ayuntamiento de Pontevedra”.

Entradas y centro urbano

Estos 22 lectores de matrículas se colocarán “en los principales accesos a la ciudad de Pontevedra, con la finalidad de estudiar la mejora de la movilidad urbana y clasificación de la movilidad por tipo de vehículos”. La malla ya está diseñada e incluye tres en la zona de Mollavao, cuatro en el entorno de Josefina Arruti y O Marco, una en Campolongo, otra en A Barca, tres en Beiramar, dos en la zona de O Burgo, tres en Monte Porreiro-Mourente y cinco en el corazón urbano: Cobián Roffignac, Benito Corbal, Arzobispo Malvar y el entorno de la Plaza de España y en Michelena.

Todo el proceso incluye la instalación de cámaras, medidores de contaminación y de flujos de tráfico “para poder luego tomar decisiones con respecto de la reducción de tráficos”, según el gobierno local. Este proyecto cuenta con una aportación de fondos europeos de 1.160.553,97 euros, por encima de la propuesta de adjudicación tras un concurso al que optaban dos empresas.

Entre las actuaciones previstas en esta iniciativa figuran la renovación y ampliación de la red de cámaras que maneja la Policía Local desde la Central de Control de Tráfico; la instalación de sensores para medir la calidad del aire en tiempo real y la colocación de paneles informativos sobre ocupación de plazas en parkings públicos y privados. El nuevo sistema obligará a ampliar los servidores de la base policial. En total, se ha diseñado una red de cámaras y aforadores, más medidores de contaminación: 26 controles de acceso con cámaras (entre ellas las de reconocimiento de matrículas), cuatro de movilidad, 9 aforadores de peatones (en las avenidas de Uruguay y Buenos Aires, plaza de España, Benito Corbal, Barcelos, Peregrina, plaza de Galicia, Rosalía de Castro, y Eduardo Pondal), 13 de bicicletas y 9 de control de los aparcamientos disuasorios.

Este plan recuerda la obligación municipal de establecer “planes de movilidad urbana sostenibles que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad” y detalla “beneficios para los ciudadanos” como “la mejora de la calidad del aire, la mitigación del cambio climático, el fomento del transporte sostenible, la estimulación de la innovación, la reducción del ruido, los beneficios para la salud pública, y en general una mayor calidad de vida para todos”.

Para lograr estos objetivos, se apuesta por varios métodos: “reconocimiento de matrículas; cámaras para el control de la movilidad; aforadores de peatón y bicicletas; equipos aforadores para control de aparcamientos de borde.; sistema de sensores bluetooth, para la generación de matrices Origen/Destino; estaciones de medición de la calidad del aire y del ruido, en el casco urbano de la ciudad; señalización fija horizontal y vertical; paneles informativos de mensaje variable; sistema de información de ocupación de plazas de parkings públicos/privados; y sistema de gestión de la monitorización, caracterización del parque circulante y posibilidad de control de infracciones de los vehículos que circulen por el interior de la ZBE, integrado en la Plataforma de Movilidad”. Incluso no se descartan ampliaciones en el futuro, en función de la evolución legislativa al respecto.

Entre las exigencias para esta red de cámaras, aforadores y sensores, se detalla que “el sistema debe ser capaz de reconocer la matrícula de un vehículo en un Punto de Acceso y efectuar la propuesta de denuncia si el sistema comprueba que esta matrícula no está autorizada para circular por la ZBE, o a su salida no ha cumplido con los preceptos establecidos en las ordenanzas municipales”. Añade que “el sistema propuesto será capaz de capturar imágenes para diferentes tipologías de vehículos circulantes (turismo, motocicleta, camión, autobús, etc.).

Medidores del aire y paneles informativos

Además de la vigilancia directa del tráfico, el sistema incluye la instalación de “seis de estaciones de medición de la calidad del aire y del ruido y diseña también una señalización fija horizontal y vertical específica, junto con paneles informativos de mensaje variable”. Al respecto, se indica que “los Paneles de Mensaje variable proporcionan una solución y ayuda a la gestión del tráfico a través de la amplia gama de aplicaciones que permiten unas carreteras más seguras y ágiles. Se trata de un elemento indispensable en instalaciones como Zona de Bajas Emisiones, Control de acceso, parkings disuasorios, etc., ya que permiten que el usuario esté informado en todo momento de aquellas acciones que se estén tomando, limitaciones, ayudas al aparcamiento, etc”.

Añade que “los paneles variables servirán también para dar información de las condiciones climatológicas, de calidad del aire y nivel sonoro, así como cualquier mensaje o información de interés al usuario. En cuanto al sistema de información de ocupación de plazas de parkings públicos/privados se indica que “desde la plataforma de Movilidad se dispondrá de la información de la ocupación de los parkings públicos/privados. Dicha información se representará mediante iconos en la Plataforma de Movilidad, los cuales mostrarán el grado de ocupación del parking. Asimismo la plataforma enviará la ocupación de los parkings a los paneles informativos de la ciudad y así el usuario podrá tomar decisiones”.