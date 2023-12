La imparable escalada de precios en el Mercado

Conseguir marisco a un precio asumible está difícil estos días en el mercado de Pontevedra, y lo dicen todas las placeras. Los puentes, el temporal, la bajada de producto... Son varios los factores que afectan a la gran cadena del marisqueo y la pesca, y el producto llega escaso y con precios por las nubes, con algunas excepciones. En general, decían ayer las pescantinas, “no hay gente como para ser víspera de festivo”.

Los grandes protagonistas, como siempre, son los camarones, las centollas y las almejas. Este año, señalan las placeras, el precio empezó a subir antes de lo previsto. La pescantina Margarita Barreiro, cuyo puesto lleva su nombre, enseña entre el orgullo y la estupefacción las centollas, que tanto en su puesto como en el resto presentan precios equiparables a la cigala o el bogavante: “La hembra grande de centolla está a 45 euros, mientras que el macho a 30, que son medianos”. Pero la realidad es que las ventas no han cogido ritmo todavía en el mercado. Por lo general, el mejor día de esta semana ha sido el martes.

Después, las ventas se han ido estancando y el puente ha sido más bien de “recibir turismo”, como indica Barreiro. De hecho, durante estos días, esperaban tener mucho más ajetreo de consumidores, y las lonjas también están siendo difíciles para pujar: “Con este tiempo, los barcos no salen al mar”, explican las placeras.

Como podrá comprobar quien se pase por la plaza de abastos, hay mucha centolla, casi en todos los puestos de mariscos. Pero esto es porque pocos pueden permitirse llevársela.

En cuanto al camarón, siempre lo más cotizado de cara a las Navidades, Margarita lo tiene de dos orígenes y precios bien distintos: el de Irlanda está a unos 90 euros mientras que el de la ría de Pontevedra está a 55 el kilo. Es lo más caro de todo, señalan, porque “es difícil traerlo de la ría; no hay mucho”. También tienen camarones en Mariscos Marsal, donde Inés explica que les llegó el camarón “bien vivo y gordo”.

Con respecto a las centollas, dice que “la gente se vuelve loca por ellas”. Están a 35 las hembras y a 30 los machos, pero comenta que de un día a otro el precio varía tanto que es imposible hacer un vaticinio sobre qué pasará mañana: “No es como con la vieira o la zamburiña, que el precio varía uno o dos euros de un día para otro”.

Por otra parte, hay quien está empezando a cambiar un producto por otro. Por ejemplo, el buey de mar ha experimentado un repunte al conservar su precio frente a otros crustáceos, explica esta placera. A medida que se vaya acercando el 24 de diciembre, la única previsión que puede hacer es que los precios subirán en todos los productos, pero difícil saberlo en detalle.

Vuelven a escasear almejas y berberechos

La temporada casi navideña se estrena con malas noticias para las placeras, que informan de que nuevamente están muriendo asfixiadas especies de almejas y de berberecho debido a la gran cantidad de agua dulce acumulada estas jornadas. Y es que en los próximos días, entre que hoy es festivo y no hay lonja, y que no se espera una mejora en el tiempo atmosférico, “va a pasar lo mismo que todo el mes de noviembre”, sentencian desde el puesto de Mariscos Marsal. “Hace unos días recuperó un poco la almeja al no llover tanto, pero volverá a morir nuevamente”. La almeja fina es de las pocas que pueden capturarse en estos momentos y en O Grove, por ejemplo, tan solo salen por la japónica. Dicen que a menudo la encuentran abierta y asfixiada.

Por suerte, el bivalvo que se comercializa es todo de la zona y es de alta calidad, pero mucho tiene que terminar por descartarse y eso acaba por encarecer las pujas y por ende el precio final en los mercados. Por ejemplo, en este puesto de la plaza de abastos en concreto, el berberecho está a 16 euros al quilo. Por otra parte, la almeja limón está a casi cuarenta euros el quilo, mientras que la japónica, que sí pueden capturar estos días, está mucho más barata, a 18. La marinera está a 22, más o menos como suele estarlo a estas alturas del año, pero la semana que viene las placeras van advirtiendo de que los precios seguramente sigan en alza.