El pasado domingo 26 de noviembre, Domingos no Principal vivió su última función del año. Danza, títeres, música, monstruos, musicales, clown… todos estos elementos aparecieron a lo largo de las 17 funciones realizadas, en siete domingos y tres lunes en esta edición. El público respondió de manera ejemplar, sumando un total de 6.164 espectadores.

Hace falta recordar que al finalizar la función se repartían hojas de votación para fomentar la participación y el espíritu crítico. Todos los asistentes tuvieron la posibilidad de opinar. Desde el área de Cultura se subraya la importancia de estas valoraciones a la hora de seguir mejorando el programa.

Existen dos tipos de votación: para los mayores de trece años y para los menores de trece años. Este 2023 fueron contabilizadas 2.893 hojas de votaciones. Los mayores de trece años y adultos votan en una escala de 1 a 10, mientras los pequeños marcan Non me gustou nada, Gustoume pouco, Gustoume bastante o Gustoume moito. Tal y como quedó plasmado en las hojas, la mayoría de los pequeños y no tan pequeños críticos puso puntuaciones entre el 9 y el 10, o de Gustoume moito.