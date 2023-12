Apenas unos días después del encendido de la decoración navideña de Poio, el pasado sábado, la polémica ya ha surgido entre el BNG y el gobierno local. Los nacionalistas denuncian que falta este alumbrado en zonas del rural del municipio y el PP replica que “lo que le molesta al BNG es que los vecinos reconocen que es la mejor Navidad hasta el momento”.

En concreto, el BNG afirma que “el año pasado el Concello de Poio repartió 270 adornos luminosos con arcos para las carreteras y diferentes lugares del municipio, tanto en el rural (Vilariño, Chancelas, Sartal, Río Mouro, Estrada de Campelo, Lourido, Raxó, Ucha, San Martiño, Liñares, Samieira, Pereiro, Casalvito, Muiño, Fragamoreira y Aris) donde siempre se ha colocado iluminación para estas fiestas. También en otras zonas más urbanas como la Rúa Valiña, Portosanto y Boa Vista. Si por algo destacó la Navidad en Poio fue por el respecto a la dispersión territorial y entender que la Navidad tiene que llegar a zonas más rurales”.

Añade que “la anterior concejala de Cultura dejó programada la contratación del alumbrado de 2023 y el contrato incluía todos los puntos rurales y diferentes calles y lugares del municipio”. Denuncia que ahora “la falta de transparencia del actual gobierno hace que tengamos que enterarnos por la prensa del programa navideño, omitiendo a los órganos de consulta del gobierno, una delegada de Cultura que no aparece en las comisiones y no aporta información a los requerimientos y preguntas Hasta el día de hoy ignoramos el motivo por el que no se colocó la iluminación en los diferentes puntos del Concello, por lo que solicitamos al gobierno local que informe a la oposición de esta planificación navideña”.

La respuesta del gobierno local llegó por parte de la concejala de Cultura, Natalia Sabarís que lamenta que el BNG “salga a protestar por la Navidad en Poio justo después de la inauguración histórica del sábado, en la que se superaron todas las expectativas. Lo que le molesta es que los vecinos reconozcan que es la mejor Navidad que recuerdan hasta ahora en Poio”. Pide a la anterior concejala que “recuerde la Navidad que organizaron tarde y, incluso, con tristeza, ya que algunos años era el 30 de diciembre y seguían colocando arcos de luces, e incluso consideraban las fiestas sin ningún tipo de programación”.

Destaca que este año Poio “ofrece contenidos, creando Aldeas de Nadal en los lugares más emblemáticos de todas las parroquias y recuerda “que hace un año la información navideña no se discutió en una comisión informativa hasta el 16 de diciembre, y fue de pasada”.