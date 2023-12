“Queremos que se tenga en cuenta nuestra opinión y ser protagonistas de nuestras propias vidas. Poder tomar decisiones por nosotros mismos y decidir en qué actividades queremos participar, como cualquiera”. Este fue uno de los numerosos mensajes que ayer se expresaron en la Praza da Peregrina de Pontevedra en el acto celebrado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en el que participaron una docena de asociaciones de la comarca y provincia de Pontevedra.

El manifiesto fue leído por usuarios de estos colectivos, que volvieron a utilizar paraguas para simbolizar la unión y la fuerza del movimiento asociativo para dar voz a las demandas de las personas con discapacidad. Así, en “Baixo o mesmo paraugas” participaron Amender-Aspace, Federación Aspace, Juan XXIII, Down-Xuntos, Amizade, Afapo, Afamo, Adicam, ASSEII, Asearpo, Alcer, Andaina, Xoga y la Federación de Xordos.

La iniciativa nació en el año 2016. “No podíamos imaginar que llegaríamos tan lejos. Hoy somos casi 100 entidades sociales de toda Galicia las que celebramos este día bajo un mismo paraguas”, informaron con el manifiesto.

El paraguas simboliza la inclusión, el respeto y la fortaleza, que sacaron a la calle “para que se nos escuche bien fuerte” porque “las personas con discapacidad queremos formar parte de la sociedad de una forma activa”.

Entre otras cuestiones, recuerdan su derecho a tener un trabajo: “Contamos con grandes capacidades y aportamos valor a las empresas. Por eso queremos que existan programas de empleo con oportunidades y adaptaciones para todas las personas. Nunca nos cansaremos de decir que debe existir una accesibilidad universal, física y cognitiva. Una sociedad diversa y plural es mucho más rica, pero aún existen muchas barreras y queremos poder derrumbarlas”.

Para ello, proponen una educación más inclusiva, “con escuelas donde se respeten las diferencias” y con “personal suficiente y preparado para atender todas las necesidades existentes y promover la participación”.

Asimismo, reclaman una atención sanitaria “competente” y con el “apoyo incondicional de las Administraciones”, que ofrezcan servicios y recursos que respondan a las necesidades de las personas con discapacidad, a sus familias y a las entidades sociales.

El manifiesto concluyó pidiendo una sociedad unida, “donde no se discrimine”, “donde la felicidad sea el mayor valor por el que luchar”.

Seguir trabajando

Manuel Pérez Cabo, presidente de Down Pontevedra Xuntos y vicepresidente de Down Galicia, también intervino, para prometer que las entidades “seguiremos trabajando”, especialmente después de escuchar las demandas de las personas con discapacidad. Recordó que todo el mundo tiene limitaciones y destacó la “increíble fuerza” del movimiento asociativo. Asimismo, no perdió la oportunidad de pedir a las Administraciones públicas un “compromiso firme y claro” con las personas con discapadidad.

El acto de ayer en Pontevedra contó con la participación de la concelleira de Benestar Social, Anabel Gulías, así como de concelleiros socialistas.

La música popular de Maravallada, con piezas como “A Carolina” ou “Xa me dixo teu pai”, que hicieron bailar a los presentes.