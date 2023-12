Poio inauguró ayer la Navidad más participativa, con más personalidad y contenido de los últimos años. “Una Navidad de todos y para todos que consigue devolver la ilusión por estas fiestas en Poio”, señaló el alcalde, Ángel Moldes, durante la fiesta que organizaron en la Plaza del Mosteiro para dar por inaugurada la programación. No faltó la música en la Fedelleneta Dj, como tampoco el chocolate y el roscón gratuito para niños y mayores que asistieron a la convocatoria, así como el esperado tren mágico y la iluminación de toda la fachada y entorno de la Casa del Concello.

Al mismo tiempo, también quedaban inauguradas las siete Aldeas de Nadal, que este año, como gran novedad, se colocaron en lugares emblemáticos del municipio y que, hasta el 6 de enero, serán protagonistas de la programación elaborada por el Concello de Poio, que cuenta con más de 50 propuestas diferentes.

Durante la inauguración de las fiestas, Ángel Moldes agradeció de nuevo a los más de cuarenta colectivos y entidades que colaboran “para dotar de mucho contenido y propuestas atractivas estas fiestas”, así como a todos los escolares del ayuntamiento que participaron en la decoración de las casas que forman parte de las Aldeas de Nadal. “Queríamos ofrecer una Navidad con personalidad propia, diferente y que permitiera devolver la ilusión por estas fiestas, ofreciendo un concello más atractivo para vecinos y visitantes. Y lo conseguimos con el apoyo y participación de muchas personas”, afirmó.

El alcalde animó a todos a disfrutar de toda la programación, a recorrer cada Aldea de Nadal y la carpa Poio Máxico que se instalará en A Seca, “porque van a ser los verdaderos puntos de encuentro para toda la familia”; unas ubicaciones que, además de las casas elaboradas por carpinteros locales y pintadas por los niños del municipio, también cuentan con otros elementos de decoración, iluminación y jardinería.

La programación navideña de Poio continúa este lunes, 4 de diciembre, con un taller de decoración de Navidad para todas las edades en la Biblioteca Municipal, a las 16.30 horas, y el próximo sábado, 9 de diciembre. El punto de encuentro será en la Aldea do Adro, en San Salvador. Comenzará a las 16.30 horas con el pasacalles de la Batuka Canecos y continuará con la Aldea Musical do Nadal de Nelson Quinteiro. La semana de 11 de diciembre, la Fedelleneta do Nadal visitará todos los centros escolares de Poio.

Toda la programación de Navidad, que se extiende hasta el 6 de enero, se puede consultar en la página web concellopoio.gal.

Implicación vecinal

Creatividad a raudales y mucha ilusión es lo que sobra en las parroquias de Figueirido y Paredes, que estos días encendieron sus composiciones lumínicas de Navidad contagiando el espíritu de la buena convivencia vecinal a todas las personas que ya se acercaron a comprobar el resultado de combinar materiales, en buena parte de desecho, con la imaginación colectiva y el orgullo de vivir en el rural. Ambas parroquias reflejan el trabajo conjunto del vecindario, que durante los últimos dos meses dedicaron tiempo, esfuerzo e imaginación para crear un punto de encuentro que se verá recompensado con su capacidad de atracción de vecindario del entorno a disfrutar de este trabajo.