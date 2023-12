Oftalmología se mantiene como la especialidad del CHOP con más pacientes a la espera de cita: 2.818

No es algo novedoso, ya que se trata de uno de los servicios más demandados, una condición que acumula desde hace años. De hecho, en su momento la mala situación por la que pasaba esta especialidad provocó en 2018 la dimisión del que era su jefe de servicio, el doctor Pedro Corsino, ante la “imposibilidad” de aligerar la larga lista de espera de personas pendientes de una operación de cataratas, que rondaba entonces las 1.800 personas. Se pusieron en marcha medidas para aligerar los números y solucionar el problema, pero la demanda es tan alta en todos los tipos de consultas en Oftamología que, según los datos hechos públicos por el Servizo Galego de Saúde, referidos a la estadística actualizada a 30 de junio de este año, sigue habiendo en el caso del distrito de Pontevedra 2.818 usuarios que esperan a que se les cite por primera vez, con un tiempo medio aguardando de 39,9 días.

Mientras que la espera media se mantiene respecto al año pasado, cuando también eran casi 40 días, sí que ha empeorado el montante total de pacientes, ya que a esa altura de 2022 eran muchos menos: 2.271.

En general, la situación se ha ido agravando en los últimos años. Si se toma como referencia el 2019, antes de la irrupción de la pandemia del COVID, también había un número importante de pacientes aguardando por su primera cita en Oftalmología del CHOP: 2.479, aunque el tiempo medio era menor, de 34 días.

Mención aparte merecen las consultas de continuidad, más conocidas como revisiones. También en este caso el retraso es importante y le espera es mucho mayor. Según ha podido saber FARO a través de testimonios y quejas reales recibidas por pacientes, las revisiones anuales que se tenían que haber hecho a principios de este año que concluye todavía se están llevando a cabo ahora, es decir, que realmente son casi bianuales.

No es, con todo, el único servicio que está pasando por esta situación, ya que otros como Cardiología u Otorrinolaringología también arrastran meses de espera en este tipo de consultas de revisión, que terminan superando con creces el año y casi se acercan a dos.

Según los datos hechos públicos por el Sergas, las especialidades con más espera para una primera cita en el distrito de Pontevedra son Pediatría, con 74,9 días y 803 pacientes aguardando; Anestesiología y Reanimación, con 65,9 días y diez pacientes aguardando; Rehabilitación, con 49,1 días, y 2.070 pacientes; Neurología, con 46,9 días y 1.025 pacientes; Reumatología, con 45,6 días y 700 pacientes; y Traumatología, con 42,5 días y 1.625 pacientes esperando. Por el contrario, los servicios con menos espera para una primera cita son Oncología, con 0,5 días de media; Obstetricia, con 0,6 días, y Nefrología, con poco más de una semana.

Tomando como referencia el conjunto de todos los servicios del CHOP, la espera media por una primera cita es de 39,6 días, frente a los 27,6 que se registraban en 2019, antes de la pandemia. De hecho, desde la gerencia del área sanitaria se afirma que el objetivo es al menos lograr igualar las cifras de hace cuatro años.

En lo referido a las pruebas en el servicio de Radiología, las que más pacientes acumulan en espera son Rayos X y resonancia magnética, con 786 y 710 personas, respectivamente. Si, por el contrario, se toma como referencia a los días que aguardan, a la cabeza están los de ecografía ginecológica, con 47,6 días, seguidos de los de las resonancias, con 41,3 días, y ecografías musculoesqueléticas, con 37,9 días. La media de espera en Radiología es de 29,1 días.

La polémica de las listas “no estructurales”

A raíz de los datos hechos públicos por el Sergas de los tiempos medios de espera para una intervención quirúrgica, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos en Galicia (CESM) ha reiterado su petición de que el gobierno autonómico publique las listas de espera de cirugía “no estructurales” para conocer “cuál es la realidad de la situación y poder resolver el problema de una vez por todas”. En este sentido, le acusan de “blanquear” los datos al no incluir en las listas a aquellas personas cuya intervención se aplaza, por motivos clínicos, por decisión justificada del propio enfermo o porque ha rechazado ser derivado a otros centros. Sobre esta cuestión, el gerente del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, José Flores, recalca que hay que diferenciar entre los pacientes que rechazan ser intervenidos en otros hospitales públicos y los que lo hacen respecto a los privados/concertados. Para los primeros, su puesto en la lista se mantiene aunque no quieran operarse, por ejemplo, en el área sanitaria de Ourense, por poner por caso. Sin embargo, a los que no aceptan una intervención en el QuirónSalud sí se les penaliza de alguna manera enviándolos a otra lista, la llamada no estructural, “ya que ya se les ha ofertado la posibilidad”. En todo caso, Flores recuerda que esta forma de medir los criterios es igual para todas las comunidades autónomas, ya que viene marcada por el Ministerio de Sanidad. Hay que recordar que se trata de un Real Decreto 605/2003, aprobado durante el último gobierno del PP de José María Aznar.