O gran escaparate da cultura galega que é Culturgal está ateigado de propostas: artesanía, estampación, textil, maxia, teatro, concertos, performances, literatura, experiencias de realidade virtual... O propósito, que todos os públicos atopen algo que os divirta e interese, “que cando saian, pensen que non foi un tempo baldeiro”, sinala o novo director da feira, Camilo Franco.

Así, entre os expositores figuran as artesás de Adanegra Textil. Nieves Rodríguez explica que “levamos en Artesanía de Galicia 22 anos, e sempre traballando con tecidos. Xa levamos uns anos que a nosa intención, o que buscamos, é reinterpretar a saia da aboa e levala á rúa”.

O resultado é moi moderno. “Esa é a idea”, sinala a artesá, “que leves unha saia que evoca á antiga, pero con cortes máis contemporáneos”.

A uns metros, na caseta da Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariños (CEMMA), Uxía Vázquez visibiliza a labor desta ONG encargada da rede de varamentos de Galicia. “Moitas veces non chegamos a todos os animais que podemos, por falta de recursos e xente”, lamenta. Na feira explica a todos os amantes da natureza que facer se nos atopamos un animal varado nas costas.

“Nos últimos 30 anos había unha media de 270 varamentos, pero no que vai deste 2023 xa pasamos dos 450”, sinala, e apunta a causas como indicios de captura accidental, no caso dos golfiños, ou o quecemento das augas, no caso das tartarugas.

As editoriais son unhas das grandes protagonistas do Culturgal dende o seu inicio. É o caso de Edicións Positivas, presente na feira “dende o arranque de todo, ainda que faltamos como catro ou cinco anos”, sinala Francisco Macías, que nesta fin de semana presenta en Pontevedra “as últimas novidades e todo tipo de obras. Temos unha colección de poesía, que se chama Diversos, temos outra de novela e de ensaios”.

É unha das casetas que programa encontros con autores, xa que nesta edición están programadas ata 60 sinaturas de libros.

Outra das apostas é o cómic e o ciclo Ilustrando reúne a unha ampla representación da ilustración para debuxar en vivo cunha tableta gráfica, explicando ao público como é o seu traballo. No programa participan autores como Kiko da Silva, Fran Bueno, María Bren, Edi García ou Laura Romero.

Os afeccionados á maxia teñen unha cita na caseta na que Carlos Tomico e Sara Rodríguez amosan o traballo de Magia en la manga. “Somos unha compañía de maxia viguesa, levamos xa en activo 5 anos, somos unha cooperativa de 3 e facemos espectáculos para todo tipo de públicos, para escenarios e auditorios e tamén temos unha proposta educativa. Onde nos chaman facemos maxia”.

Aos seus públicos gústalles especialmente que “facemos unha maxia contemporánea, intentamos actualizar seguindo as correntes más recentes da maxia e darlle a seriedade que ten unha compañía de maxia, que non hai moitas”, e no Culturgal pode disfrutase dunha delas.