A concelleira de Promoción Económica e Seguridade Cidadá do Concello de Poio, Maritxe González, fixo entrega á asociación de empresarios do municipio un lote de bolsas reutilizables de diferentes tamaños, para repartir entre os seus asociados. Baixo o lema Experiencias sostibles, esta iniciativa forma parte do programa Da túa man, da Deputación de Pontevedra, e contribúe a dinamizar o comercio local.