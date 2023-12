La indemnización al Tintanegra de Combarro, “la segunda de España”

La indemnización al restaurante Tintanegra de Combarro, por haberse visto obligado a cerrar durante el estado de alarma a causa de la pandemia en 2020 es la segunda en cuantía de las logradas en España. A los 112.500 euros más intereses (130.000 euros), que una aseguradora ha tenido que abonar a este local de Poio, solo le superaría una indemnización de 200.000 euros obtenida en sentencia judicial por un establecimiento navarro.

Estamos “tremendamente contentos”, confirmaba el abogado del local de Combarro, Pablo Quinteiro, quien explica que la sentencia es firme y la aseguradora ya ha abonado el importe reclamado al restaurante.

En el conjunto del estado, además de este restaurante de Combarro han logrado sentencia similares otros locales, pero la de Poio puede ser la mayor de Galicia, según los datos conocidos por la defensa del local. Tampoco pueden conocerse muchas más, ya que las coberturas de riesgo pueden ser reclamadas durante un plazo de dos años desde que se produce el incidente, por lo que quienes no lo hayan hecho en ese tiempo no estarían ya en plazo de reclamar, como explica Quinteiro. En todo caso “esta sentencia sirve para llamar la atención de los usuarios sobre las condiciones de los contratos de seguros”, añade el abogado.

El restaurante de Poio tenía asegurado en marzo de 2020, cuando se declaró el estado de alarma que obligó al cierre de la hostelería, su negocio principal de Combarro y otro local anexo, por una póliza de seguro que cubría, entre otros riesgos, las pérdidas de actividad por cierre del negocio, que se alargó durante 62 días entre marzo y mayo y otros 120 días desde julio de 2020. Durante ese tiempo, los empleados estuvieron en ERTE.

El propietario del local contrató el seguro por vía telemática admitiendo las condiciones generales del seguro. La contratación se realizó antes de los cierres impuestos por la pandemia sanitaria que se produjeron entre los meses de marzo y julio del 2020 y posteriormente en diversos momentos de los meses de agosto, diciembre y febrero y marzo de 2021. Al finalizar el estado de emergencia, el asegurado se interesó por las condiciones del contrato y comprobó que no había ninguna exclusión de riesgo. Reclamó por el cierre y la pérdida de beneficios durante los periodos en que el local no pudo abrir sus puertas.

El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Pontevedra estimó la demanda presentada por el restaurante y condena a la aseguradora a pagar 112.500 euros (108.000 euros por un local y 4.500 euros por el otro) más intereses, lo que suma unos 130.000 euros.

En la sentencia se dice que la compañía de seguros no demostró haber entregado al restaurante las condiciones generales del contrato y que el cierre derivado de la pandemia no aparecía excluido en las condiciones particulares que sí facilitó el cliente. Añade que el proyecto de la póliza que le envió al restaurante su agente de seguros antes de firmar cubre varios tipos de siniestros, con garantías principales y complementarias que no se limitan a cubrir daños en los bienes asegurados, sino que “incluyen la responsabilidad civil y la pérdida de beneficios, como riesgos también relacionados con la actividad, a la que no es ajena una pérdida de beneficios por cierre”, según explica la sentencia.

La resolución del juzgado pontevedrés deja claro, por tanto, que los propietarios del restaurante tienen derecho a obtener 108.000 euros por un local y 4.500 euros por el otro porque el cierre forzoso de establecimientos asociado a la declaración del estado de alarma es “un hecho único, derivado del cierre del establecimiento comercial impuesto por las medidas adoptadas para hacer frente a la situación de pandemia”.