No sorteo efectuado onte na sede social da asociación, con motivo da “Campaña Estrela”, a gañadora foi Antonia Louzao Brea, que selou a súa tarxeta nos comercios Tecno PC, Espazo lector Nobel e Nube, polo que disporá de tres vales compra de 50 euros para consumir nestes establecementos. Neste caso, a gañadora non forma parte do club de fidelización de “Comercio do Morrazo”, polo que non recibirá na súa tarxeta de fidelización 50 euros mais. Nesta edición, efectuanse sete sorteos