“Tan bueno como tú”. Ese es el título de la colección que en la noche del viernes permitió a Gabriel Viñal alzarse con el primer premio en Debut 2023, el desfile en el que los nuevos titulados y tituladas del Máster en Deseño e Dirección Creativa en Moda presentan sus proyectos de fin de estudios. “Es una colección que habla de la representación del hombre homosexual, desde finales de la década de 1970 hasta el fin del milenio y que busca reconocer y dignificar los espacios y los lenguajes que fueron de los homosexuales, por suerte o porque les tocó”, explica Viñal del trabajo que le permitió alzarse con el Premio Debut 2023 al diseño y a la creatividad, otorgado por la Fundación Bimba y Lola y con una dotación económica de 5.000 euros.

Con una “tremenda ilusión y sorpresa” y también “con orgullo por defender una idea y un mensaje un poco político”, recogía Viñal este galardón, que “te da una visibilidad y abre puertas interesantes”, reconocía. Por otra parte, en el desfile celebrado en la noche de este viernes en el Pazo da Cultura también fueron premiados los proyectos de Wêdyla Rodrigues y Carolina Bouza. Rodrigues obtuvo el premio a la colección con valor artesanal, otorgado por la Fundación Artesanía de Galicia y la Dirección Xeral de Comercio da Xunta de Galicia y dotado con 1.700 euros, por “Dávida”, una colección inspirada en los pueblos indígenas del Brasil. Bouza, por su parte, se convirtió en la ganadora del nuevo premio Alma Atlántica, promovido con la colaboración de Bodegas Martin Codax y con una dotación de 1.000 euros, gracias a “Sueño.vigilia”, un proyecto inspirado en la novela La otra parte, de Alfred Kubin.

“Una fiesta de la creatividad y del diseño”

Una treintena de colecciones salidas del mestrado de la Facultade de Deseño protagonizaron un desfile que congregó a casi un millar de personas en el Pazo da Cultura, en la primera edición en que Debut contaba con precio de entrada.

Entre los asistentes se encontraban el alcalde de la ciudad, Miguel Anxo Fernández Lores, y la vicerrectora de Comunicación e Relacións Institucionais, Mónica Valderrama; el decano comisario de la Facultade de Deseño, Marcos Dopico, y el concejal de Cultura, Demetrio Gómez.

Como “una fiesta de la creatividad y del diseño” presentó la coordinadora de este mestrado, Lola Dopico, un desfile en el que, en primer término, se presentaron los proyectos que 17 nuevos titulados y tituladas desarrollaron como trabajos de fin de máster (TFM). Estos fueron evaluados por un tribunal integrado por Elisabeth Fernández y Pablo Pallardo, directores de RTW y accesorios de Bimba y Lola; Cristina Guimarães y Monste Tarré, directoras téxtil y de complementos de Parfois, y Rosana Álvarez, CEO de Painter´s Wife.

“Esta presentación nos permiten mostrar lo mejor del talento que sale de nuestras aulas”, destacó Dopico, que agradeció el apoyo del Concello de Pontevedra y de diferentes instituciones a un “proyecto formativo”, en el que proyectar “el mejor hacer de estas nuevas generaciones” y su “deseo por comunicar lo que les gusta y lo que les apasiona”.

En ese sentido, el desfile permitió conocer, junto a las colecciones premiadas, proyectos como “Equus”, en el que Lara Cores ahonda en la relación entre personas y caballos, o “Re-worked”, que Daniel Selas inspiró en la estética de obreros y albañiles. También pudieron verse proyectos que miran hacia el pasado, como la colección de estética sesentera “Florita”, de Antía Vieiro, o el proyecto que Erika Amor centró en la década de 1990, junto con propuestas inspiradas en el universo infantil, como “Me lo pido”, de Andrea Eiras, y Marreroland, de Acoidan Marrero.

Una reflexión sobre uso excesivo de las tecnologías fue el punto de partida de “Fomo”, de Laura Rodríguez, mientras que los elementos cotidianos y las interconexiones personales inspiraron “Sobremesa perpetua”, de Mateo Barcia.

También hubo espacio para trabajos inspirados en obras cinematográficas, como “Gironne delle Marie”, en la que Sergio Vidal parte del filme 120 días en Sodoma, de Pier Paolo Pasolini; o “L’amour pour lee mer”, en la que Uxía Armada reintrepreta los diseños marineros. Raquel Abad, por su parte, fusionó en “Naked” el luto en la época vitoriana con la estética del glam rock, mientras que Alba Granado presentó “Species plantarum”, que lleva al textil morfologías del mundo vegetal. Asimismo, Evelin Carrillo combinó la música de Prince y la ciencia ficción en “May you live to see the dawn” y Natalia Rama conectó el ilusionismo y el estilo de vida del dandi en “Metamorfosis de doble lift”.

El desfile se completó con un segundo bloque en el que se presentaron los proyectos desarrollados el pasado año, en el primer curso del mestrado, por 13 alumnos y alumnas.

Cierre a una semana dedicada a la moda

Por otra parte, el desfile ponía cierre también la una semana de actividades formativas centradas en el mundo de la moda, en la que se desarrollaron talleres sobre la elaboración de bolsos de piel o la creación de complementos cerámicos, promovidos con la colaboración de Artesanía de Galicia. También dentro de la programación de Debut 2023, los nuevos titulados y tituladas mantuvieron horas antes del desfile una serie de entrevistas con responsables de recursos humanos de empresas del sector Inditex, Adolfo Domínguez, Parfois o Purificación García.