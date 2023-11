El Juzgado de lo Contencioso número 3 de Pontevedra ha condenado al Concello de Poio a anular la sanción de tráfico impuesta a un conductor por estacionamiento indebido al entender que la señalización en la que se prohíbe el aparcamiento es confusa. Aunque la señal estaba redactada en gallego y el afectado alegó que era canario y no entendía esa lengua, la sentencia no entra en ese detalle sino que indica que no queda claro qué zona de la calle era la prohibida, por lo que anula la multa y ordena devolver los cien euros si llegó a pagarlos.

El vehículo infractor era una autocaravana que el recurrente dejó estacionada en una “calle sin salida, junto a un cementerio y un colegio, con plazas de aparcamiento en batería rotuladas con líneas blancas sobre el asfalto y con una señal de tráfico de restricción de aparcamiento con la leyenda “agás turismos”, lo que impedía estacionar una autocaravana. Alegó que al otro lado de la calle, también con plazas marcadas, no existía ninguna señal.