Las mariscadoras esperan que el sector se recupere para el puente de la Constitución

“Volveremos a mariscar el lunes, 27, porque estos días no hubo mareas. Contamos con ir, pero hasta que lleguemos al mar y veamos qué nos encontramos...”, informa Elena Padín, patrona de la agrupación de mariscadoras y vicepatrona de la cofradía de Raxó, en Poio.

Durante el pasado fin de semana el sector estuvo limpiando la zona de extracción de almeja muerta, en Pontevedra. “Entre viernes sábado sacamos unas 10 toneladas”, indica.

Es una gran cantidad, pero se decidió que era importante sacar a los bivalvos sin vida porque podrían estar afectando al resto. “Mucha almeja todavía tiene la carne dentro y eso hace pudrir lo que hay por debajo, otras almejas enterradas y vivas aún”, explica la mariscadora.

La tregua que han dado las lluvias insufla positividad a las trabajadoras. “Estamos bastante más contentas por el tiempo que tenemos. Esto para nosotras es un aliento”, reconoce.

En los mercados se echa de menos la almeja, “ya que no solo falta la nuestra, sino la de todas las rías gallegas”. “Los compradores cuentan para el puente de la Constitución con tener almeja. Las depuradoras también están sin mercancía”, señala.

Hay que recordar que la almeja no es un molusco aconsejable para congelar, de ahí que su presencia en fresco sea fundamental.

El lunes estarán a las 8 de la mañana ya en la zona de Campelo. “Pero no contamos con que antes de las nueve y media o diez salgamos del agua. Hay que pensar que antes podías mariscar con la gancha, pero ahora tenemos que ir de una en una para ir desechando las muertas”, asegura Elena Padín.

Es fundamental que las que se cojan vayan bien cerradas, “porque en la lonja no las quieren abiertas”.

Demanda al Gobierno central de la Consellería do Mar

El del lunes será un nuevo intento del sector, que sigue al que ya se realizó hace dos semanas, tras un paro en la actividad de casi un mes. Un paro, por cierto, “insostenible” para los trabajadores del mar.

Tanto es así que la Consellería do Mar, ante los informes enviados por las cofradías sobre la situación y las pérdidas económicas, estudia la posibilidad de pedir al Gobierno central la declaración de las áreas de las rías gallegas afectadas por la disminución de la salinidad como zona catastrófica.

Así lo dijo el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, durante una comparecencia en el Parlamento gallego para responder a una interpelación formulada por la diputada del BNG Rosana Pérez sobre la alta mortalidad de almejas.

Además de las lluvias torrenciales, que conllevan una disminución en la salinidad de las áreas de cría de marisco, Pérez llamó la atención sobre los efectos del “vaciado de los embalses”, para lo que pidió una regulación y “el pago de indemnizaciones por parte de las eléctricas cuando no se cumplan las condiciones” y se dañe, con ello, a los productores de marisco.

Del mismo modo, la diputada nacionalista recordó que la situación no se produjo solo este último mes, si no que se trata de “eventos recurrentes” que precisan de la Xunta “una investigación exhaustiva de lo que pasa y no parches puntuales” y atención específica al cambio climático y las industrias “contaminantes” en línea de costa.