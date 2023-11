Daniel Díaz, un conocido pastelero jubilado que tenía su establecimiento en Marín, ha logrado esta madrugada salvar la vida al escapar del incendio que se declaró en su casa en la parroquia pontevedresa de Salcedo. El hombre, que estaba solo en la casa, dormía cuando, a las 3,30 horas, comenzó a arder la vivienda, de muros de piedra pero con estructuras interiores de madera y recientemente rehabilitada. "Desperté por el ruido de las llamas y menos mal que me dio tiempo a escapar. Tuve que salir por una ventana", afirma el propietario, que no sufre heridas pero sí dice estar muy "contrariado, nervioso y disgustado por esta fatalidad que no lo deseo a nadie".

La vivienda registra notables daños en varias de sus plantas y en la cubierta por el fuego y el humo y los Bomberos tardaron unas tres horas en controlar por completo el incendio, si bien tienen previsto regresar a lo largo del día para comprobar que no se reaviva el fuego.

Todo apunta a que el origen del fuego es el sistema de calefacción, con radiadores que se alimentan de leña de roble. Así lo apunta el propio Díaz, que sostiene que "llevo aquí unos diez años y este sistema siempre me funcionó muy bien. Cuando llega el invierno la enciendo por la noche para que caldee toda la casa".

En medio del desastre en su vivienda, el propietario no deja de lamentarse por "esta fatalidad" y relata que "desperté con el ruido de las llamas y menos mal que me dio tiempo a escapar. En mi dormitorio no entró mucho humo porque cerré la puerta y abrí la ventana. Desde ella me puse a gritar a los vecinos pero a esas horas todo el mundo duerme. Menos mal que me oyó mi amigo Carlos, un vecino, que saltó el muro (exterior de la vivienda) y con una escalera pude salir por la ventana.

Daniel Díaz está aun convaleciente de una reciente operación quirúrgica, a la que se sometió apenas tres días antes, por lo que no se atrevía a saltar por sus propios medios por la ventana, por si sufría complicaciones tras la intervención.

"Algo de la casa se salvó, pero ardió casi todo y menos mal que pude salvarme porque si me quedo dormido no me enteraba del incendio y no lo cuento", relata el afectado, que alaba la actuación de los Bomberos y de la Policía Local. "Siempre te parece que llegan tarde cuando arte tu casa, pero no tengo queja" , añade.