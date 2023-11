“Sancionar penalmente aos putañeiros pode provocar un cambio de foco social”

A socióloga e investigadora Silvia Pérez Freire vén de recibir un dos premios Menina á loita contra a violencia machista, concedidos pola Delegación do Goberno en Galicia. A profesora do campus universitario pontevedrés foi recoñecida polo seu labor investigador, centrado na violencia sexual e os imaxinarios sociais, así como pola súa traxectoria profesional como consultora científica e de xénero para diferentes organizacións e Administracións. “Hai moita máis violencia da que podamos dixerir como sociedade, por iso imos pouco a pouco e os cambios son moi lentos”, asegura nunha entrevista con FARO o día despois de serlle entregado o premio.

– Que significa para vostede este recoñecemento?

–Estou moi agradecida… Este ano fai vinte que vin para Vigo e, aínda que desde onde son eu (de Zas) xa estaba vinculada ao asociacionismo e á revindicación de dereitos civís e na loita pola xustiza social, foi nesta cidade e desde o feminismo onde me construín como profesional e investigadora social.

– Este premio é, en certo modo, tamén o recoñecemento de que a violencia machista o impregna case todo na sociedade actual...

–A conformación de equipas de traballo multidisciplinares e de perfis diversos (profesionais e académicos, de investigación e de intervención, etc) é o futuro e si, hai moita máis violencia da que podamos dixerir como sociedade, por iso imos pouco a pouco e os cambios son moi lentos.

"A trata sexual é o pequeno iceberg social da cruenta violencia extrema e machista que se desenvolve na prostitución”

–Unha gran parte do seu traballo céntrase no problema da trata sexual e a prostitución. Os avances neste sentido non teñen sido suficientes, que pasos se deberían dar?

–A trata sexual é o pequeno iceberg social da cruenta violencia extrema e machista que se desenvolve na prostitución. Non só iso, é ademáis a coartada coa que tentamos expiar a nosa responsabilidade civil respecto a ela, así evitamos situarnos críticamente ante a prostitución. Temos que ter en conta que dentro da trata sexual só se visibiliza unha pequenísima parte da existente, que é a xusticiable; a maior parte dela queda fora do sistema xurídico e por iso hai tan poucas sentencias. De aí a importancia de coñecer en profundidade o fenómeno e o labor da investigación social é vital para elo.

–Estanse a implicar as Administracións na loita contra a violencia machista como deberan?

–Non, precísanse moitos máis medios, vontade política e institucional. O consello de Europa xa recomendou aos estados membros alá polo 2011 que no tema do comercio sexual era necesario intervir con políticas públicas que desalentaran a demanda da prostitución (homes, principalmente) e desenvolver un paquete de medidas de apoio social para as mulleres que maioritariamente exercen esta actividade. Xa existen países europeos que levan poñendo en práctica estas políticas desde fai máis de 20 anos e debemos aprender dos seus acertos e erros. Sancionar penalmente aos putañeiros pode ser unha medida interesante para provocar un cambio de foco social, precisamente, ao mesmo tempo que se realiza unha laboura pedagóxica na sociedade en termos xerais. A responsabilidade social da existencia do comercio sexual, de quén é? Pois por qué non empezar por aí, non creen?

“As investigacións sociais realizadas evidencian que os mozos están a desenvolver unha insensibilidade cara á violencia sexual”

–E a propia sociedade? É realmente consciente desta lacra? Tamén son preocupantes os datos relativos ás novas xeracións en materia de violencia machista...

–Si, todas e todos somos partícipes nalgunha medida dunha sociedade consentidora do machismo que lexitima o sistema prostitucional e, particularmente nos mozos, que representan unha tendencia preocupante. As investigacións sociais realizadas evidencian que os mozos están a desenvolver unha insensibilidade cara á violencia sexual. Esta situación está en consonancia co machismo imperante nos máis novos detectado nas macroenquisas realizadas polos organismos oficiais, así como a falta de coñecemento en materia de sexualidade e igualdade e que sería necesario enmendar, entre outras medidas, a través do noso sistema educativo.

– En que investigación se atopa nestes momentos?

–Levo moitos anos involucrada cada ano en varias investigacións de certa envergadura (de dous a tres anos) unidas a outras máis pequenas e na que tes máis autonomía, aínda que menos marxe de tempo e recursos. Agora mesmo, estou en dúaas de carácter estatal e outras dúas de carácter máis local, todas vencelladas ao xénero.

–Que foi o que a levou no seu momento a adicar o seu labor investigador á loita contra a violencia machista?

–Chegou co traballo profesional, este escolleume a mim, e logo a deriva na investigación foi natural e necesaria para tratar de comprender, de explicar e de previr.