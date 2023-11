Pedro Volta desvela todos sus trucos

Un total de catorce mayores y pequeños participaron el jueves en el taller de magia impartido por el mago Pedro Volta en la ciudad del Lérez. Distintas generaciones disfrutaron de las explicaciones y de los trucos del mago pontevedrés en el Espazo+60 de Afundación situado en la Praza de San Xosé.

La edad no parecía ser impedimento para ponerse manos a la obra, cuando se trataba de disfrutar del ilusionismo del gran Pedro Volta, que está recorriendo las once sedes Afundación de la comunidad autónoma para enseñar a elaborar trucos para todas las edades. A puerta cerrada, pues la magia no debe revelarse, la actividad duró una hora y media, más que suficiente para que los participantes aprendiesen a elaborar sus propios materiales para actuar frente a los públicos más exigentes: desde clásicos como barajas de cartas hasta trucos con un cordón de lana.

Volta no solo hizo pasar un rato divertido a pequeños como Julia, Alex o Xian, también dejó palabras para el recuerdo. Por ejemplo, destacó el valor de la creatividad durante la infancia y aprovechó asimismo la ocasión para hablar sobre el paso a la edad adulta, interpelando a todos. Uno de los principales consejos que dio a los asistentes fue “tratar siempre de llegar a la parte emocional del público, no solo darles un truco de cartas”.

La magia, explicó el ilusionista, “nos lleva a un plano distinto de nuestra realidad”. Además, cuando llegó el momento de poner en práctica lo aprendido durante la sesión mágica, explicó que “tienen más valor las cosas que fabricamos que las que compramos. Nos permiten vivir en el presente y por eso los magos solemos hacer nuestros propios materiales”. Por eso, los participantes pudieron crear su propia varita mágica con materiales reciclados.