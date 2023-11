No es culpa del mar sino de los que arrojan a él todos sus desperdicios, en especial uno de los más perjudiciales, el plástico, que provoca una constante contaminación al ser arrastrado hasta las costas. Tras los temporales de las últimas semanas se intensificaron los trabajos para limpiar las playas, no solo de toneladas de madera empujada por las olas, sino de botellas y otros productos de plástico, pero los operarios municipales no dan abasto.

Por ello, el Concello de Poio ha organizado para el sábado una jornada de voluntariado con el fin de colaborar en la limpieza de plásticos en las playas del municipio. El alcalde, Ángel Moldes, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Manuel Domínguez, y representantes de Protección Civil, presentaron ayer la iniciativa en la playa de Campelo con el fin de fomentar la participación de las familias de Poio y también del sector del mar en esta actividad. “Hay zonas del paseo marítimo que están llenas de plástico y residuos que llegaron con las tormentas. Desde el Concello de Poio llevamos tres semanas trabajando con maquinaria pesada para retirar algas y troncos de las arenas, pero estamos preocupados por todos los plásticos que están llegando a nuestra costa. Queremos evitar que esos plásticos tan contaminantes vuelvan al mar”, explicó Moldes. El punto de encuentro será a las 9.00 horas en las inmediaciones del campo de fútbol de Reiboa, donde se celebran las hogueras de San Xoán, y a partir de ahí, según el número de voluntarios, se organizarán grupos de trabajo por las diferentes playas entre el Paseo de Ostreira hasta Campelo, Cabeceira y Lourido. Estos grupos estarán coordinados por Protección Civil de Poio, a quien el alcalde agradeció su implicación. La jornada de limpieza se organizará hasta las 12.00 horas aproximadamente, condicionada por las mareas. Se requieren botas y guantes. Esta actividad también se organiza coincidiendo con la Semana Europea de Prevención de Residuos. “Estas jornadas serán importantes para evitar que los plásticos vuelvan al mar, pero también para concienciar y hacernos reflexionar sobre los daños que nuestras acciones están provocando en el medio ambiente. La colaboración de todos es fundamental para limpiar nuestro litoral, especialmente el plástico. Tiene efectos devastadores en nuestros productos del mar, nuestras playas y el medio ambiente”, concluye el alcalde.