Continuos retrasos en el tren “te llevan a no confiar en el transporte público, no funciona”

“Te piden que utilices el transporte público y que dejes el coche en casa, pero en la práctica no puedes confiar en el transporte público, no funciona, no cumplen los horarios, me da mucha pena”, explica Sofía Melón, quien ayer, un día más, llegaba tarde a sus clases en Pontevedra. “Y en mi caso si llego unos minutos tarde no pasa nada, pero si confías en el tren el día que tengas un examen, o la entrega de un trabajo, ahí ya te puede complicar bastante la vida”, añade esta estudiante que ayer partía nuevamente con retraso desde la estación viguesa de Guixar hacia Pontevedra. “Antes ocurría de vez en cuando, pero es que ahora es siempre, nunca van en hora y eso es una pena desde el punto de vista del transporte público”, argumenta esta joven.

Como ella, la mayor parte de los usuarios de los trenes gallegos vienen sufriendo las consecuencias de la falta de puntualidad de Renfe. Y según explican los viajeros habituales del transporte público, los problemas del tren se vienen a sumar a los que desde hace meses se repiten en los autobuses entre Pontevedra y Vigo. En muchos casos son los mismos usuarios que los de tren, que cada día se ven obligados a buscar qué servicio dificulta menos el trayecto. “Es horroroso. Yo no sé el resto, pero los trenes que tomo yo jamás llegan a su hora, vienen siempre con retraso y parece que cada vez más”, apunta en la estación de Pontevedra Oliva Anca. “Antes te anunciaban un retraso de unos minutos, ahora ya puede retrasarse media hora o incluso más. Y lo peor es que ocurre frecuentemente, con lo que si tienes que llegar a una hora determinada ya no puedes confiar en el tren, sería muy raro que llegues a la hora. Te obligan a salir con muchísimo tiempo de margen porque sabes que se va a retasar”, añade esta pontevedresa. Las quejas se repiten Y las quejas se repiten en todos los testimonios de los usuarios de los trenes del Eje Atlántico. “Por culpa del tren suelo llegar tarde a todos los compromisos y cuando no llego exageradamente tarde sé que al menos voy a tener que llegar corriendo a todas partes, porque si no se retrasa media hora, unos minutos de más no te los quita nadie. Y dificulta mucho la vida, la verdad”, se queja Pedro Farto, que cada día tiene que hacer el trayecto Pontevedra-Vigo. Ester Pontevedra, que viene a la ciudad del Lérez desde Santiago, asegura que sufre estas dificultades cada día. “Es muy raro que llegue puntual. Hoy tenía una clase en la facultad a las 9.30 y el tren llegó a la estación de Santiago a las 9.30, con lo cual, un día más llegué con muchísimo retraso. Además, te envían el mensaje de que el tren viene con retraso cuando ya has llegado al destino, con lo cuál no sirve de nada”, apunta Ester Pontevedra, quien subraya que estos contratiempos ocurren “cada vez más; antes podía retrasarse unos minutos, pero ahora ya empieza a ser normal que traiga un retraso de media hora o más. Te quitan las ganas de ir en tren. Si puedes ir de otra forma no vas en tren, obviamente, pero lo malo es para quienes no tenemos otra opción”, dice esta estudiante. Varias incidencias En la jornada de ayer varias incidencias volvieron a retrasar, un día más, las conexiones ferroviarias en la línea del Eje Atlántico entre A Coruña y Vigo. También en la de Ourense. La compañía Renfe esgrime “incidencias técnicas” para justificar estas demoras. “Tengo problemas sobre todo con los regionales. Hoy mismo tendría que salir de Guixar a las 9.13 y a esa hora el maquinista y el personal estaba entrando en el tren, con lo que ya salió pasadas las 9.20 Y este fue de los menores retrasos que he sufrido últimamente. Creo que deberían organizarse mejor porque esto es un desastre. Una llega a la estación a la hora y el tren puede que llegue veinte o treinta minutos después, con lo que ya estarías en el destino si te hubieses ido en coche. Me da mucha pena porque intentas usar el transporte público, pero te lo ponen muy difícil, no es operativo”, explica Sofía Lazarte. El comité de empresa de Renfe en Pontevedra emitió un comunicado reclamando medidas urgentes para mejorar el servicio. El Gobierno lo vincula a una mayor demanda El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, afirma que la administración está “trabajando intensamente” para solucionar las incidencias generadas por los continuos retrasos en las conexiones ferroviarias, aunque ha admitido que, “por ahora”, no hay “novedades”. El delegado del Gobierno ha señalado que “todos estos problemas, en cuanto a retrasos, en cuanto a masificación, en cuanto a necesidad de más medios, vienen motivados fundamentalmente por una apuesta decidida y clara por parte del Gobierno de Pedro Sánchez por la gratuidad de los desplazamientos”. “Estamos hablando de que hay máquinas que, en un momento dado, se estropean”, ha afirmado, y ha añadido que también se registró una “disfunción” en la APP. “En otros casos hay algunos tipos de problemas en cuanto a las salidas”, ha reconocido, y ha repetido que el Gobierno sigue “a día de hoy” tratando de resolver esos problemas. Blanco ha apuntado que se están buscando vías de solución “de una manera dialogada con ADIF y con Renfe para intentar establecer unas frecuencias suficientemente puntuales como para responder a las demandas de los usuarios”. Diputados del PP llevan el asunto al Congreso Diputados gallegos del PP han registrado una pregunta para exigir al nuevo ministro de Transporte, Óscar Puente, soluciones ante lo que califican de “caos” ferroviario en Galicia por “recurrentes deficiencias y retrasos” que afectan a los usuarios a diario. Exponen problemáticas como “demoras y retrasos de los trenes de media distancia operados por Renfe derivados de averías en su material móvil, falta de personal de mantenimiento en los talleres, carencia de trenes, o de incidencias en la infraestructura gestionada por Adif (señalización, limitaciones temporales de velocidad, estaciones, etc.)”. Explican que estas deficiencias tienen lugar fundamentalmente en trenes de media distancia.