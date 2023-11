La remodelación de la estación de autobuses ya está completa: reabre su cafetería después de cuatro años

Era en 2020 cuando comenzaban las obras para renovar la estación de autobuses de Pontevedra, una actuación que fue recepcionada por la Xunta hace un año y que ha estado marcada por el COVID y la crisis de materiales, que retrasaron de forma notable los plazos de ejecución. De hecho, hasta abril de este año no se completaron los últimos detalles, como bancos y mostradores.

Pero el recinto no estaba completo y todavía carecía de un servicio esencial: la cafetería. Hasta ahora. Este servicio reabrió ayer martes casi cuatro años después del inicio de la larga reforma de todo el completo. El renovado local de hostelería de la terminal ya estaba completamente preparado para su apertura desde hace semanas, pero no se hizo realidad hasta ayer. Bajo la denominación comercial de Feroz, aspira a atraer no solo a los viajeros y usuarios de la estación, sino también a otros clientes ajenos a la actividad de transporte con una oferta gastronómica diferenciada.

El local ocupa el mismo espacio que la anterior cafetería, un espacio de 400 metros cuadrados hacia la fachada principal, pero muestra un aspecto totalmente distinto, después de permanecer cerrado prácticamente cuatro años, desde principios de 2020, cuando cerro por el inicio de las obras en la estación. La reforma también se vio afectada por la crisis de materiales, pero a día de hoy el establecimiento ya está totalmente equipado.

De esta forma, se complementa una renovación interior y exterior de la terminal que rondó los 6,5 millones de euros, en una actuación realizada por la Xunta en colaboración con el Concello de Pontevedra, para habilitar esta intermodal que sirvió además para recuperar el tramo del río de Os Gafos próximo a la estación y crear una nueva conexión viaria con la avenida de Josefina Arruti. No obstante, la nueva imagen aún no está completa. Falta por completarse la conexión peatonal entre el paseo fluvial y la nueva pasarela habilitada sobre el tramo destapado del río. El total deterioro del paso bajo la Rúa da Estación impide dar plena continuidad a todo el paseo. El Concello inició estos trabajos hace semanas, pero aún no están listas.

Al margen de este aspecto, la nueva terminal ya muestra desde hace unos meses un mayor trasiego de personas, favorecido por las ofertas de uso del autobús. Se espera que la apertura de la cafetería dé aún más vida a este recinto.

En abril pasado, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, señalaba que, con su reforma, la terminal supone “una puerta renovada de entrada a la ciudad y un nuevo motivo para apostar por el transporte público”. La obra supuso una completa remodelación de la estación de autobuses y la optimización de su conexión con la terminal de ferrocarril, para facilitar un intercambio ágil y seguro entre el tren y el autocar y viceversa, como explicó la conselleira.

Son unas nuevas instalaciones “completamente renovadas, más modernas, cómodas y accesibles, que contribuyen a acercar a la población a los hábitos de la movilidad sostenible”.

Incidió en que la estación de autobuses de Pontevedra cuenta ahora con un nuevo aspecto por fuera, resultado del cambio de la cubierta y de la fachada, que se dotó de una “segunda piel” y nuevas ventanas que refuerzan la eficiencia energética. Además la terminal está plenamente renovada por dentro, con una rampa que garantiza la accesibilidad, un vestíbulo más amplio y luminoso, con visión directa al exterior y nuevos acabados que forman un espacio más confortable y para los que se empleó madera gallega.

La conselleira, en aquella visita con el alcalde, Miguel Fernández Lores, recordó que fue clave la puesta en servicio del nuevo acceso de entrada y salida de la estación de autobuses desde la avenida de Josefina Arruti. Esa vía dotó los vehículos de un nuevo punto de acceso a las dársenas y permitió liberar del tránsito de autobuses la calle Estación. Así, se generó un nuevo espacio público para el disfrute de la ciudadanía, con una gran plaza frente a la entrada principal de la estación, en la que se reordenan los aparcamientos y desde la que se facilita el acceso a la terminal de Renfe.