A escritora, directora e produtora Katrin Rothe visitará Novos Cinemas e será a protagonista da sección Foco. O festival de Pontevedra celebrarase do 12 ao 17 do vindeiro mes e presenta o primeiro monográfico adicado á obra cinematográfica da cineasta alemá en toda a Península, cun achegamento ao seu particular universo creativo.

Durante os días 16 e 17 proxectaranse dúas longametraxes, 1917-The Real October e Johnny & Me - A Journey Through Time With John Heartfield , que semellan un díptico sobre o compromiso individual e ideolóxico das persoas en momentos históricos tan convulsos como violentos; ademais de dúas das súas curtametraxes, Until Grass Grows e Skizzenflm- 50 Jahre Robotrom.

Katrin Rothe, sinala a organización de Novos Cinemas, “é unha das pioneiras na realización de animación para Internet en Alemaña. Rothe dirixe medios e documentais nos que fusiona ficción, documental e animación, mostrando unha versatilidade única na narración cinematográfica”.

Pola súa banda, dous proxectos que pasaron polo Novos Cinemas #LAB serán os protagonistas da apertura e a clausura nesta oitava edición do festival. O director vigués Carlos Martínez-Peñalver abrirá o festival o martes 12 de decembro co seu primeiro filme, Á procura da estrela (2023), mentres que o peche será o domingo 17 co longametraxe Cando toco un animal, do redondelán Ángel Filgueira. Ambas obras vivirán a súa estrea en Galicia.