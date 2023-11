“Once cancións e unha danza” es el título del nuevo disco que el pianista y profesor del Conservatorio Manuel Quiroga Alberto Vilas presentará el próximo mes. El debut tendrá lugar en el Auditorio Multiusos da Xunqueira, en Redondela.

–¿Cómo surgió este nuevo trabajo?

–De un modo natural, la verdad. Este álbum es un poco diferente a otros trabajos míos anteriores, a otras composiciones que eran propias, porque está basado en temas gallegos. Todas son canciones gallegas, excepto la danza, canciones gallegas de las más populares, estamos hablando de A Rianxeira, de A saia de Carolina, de Catro vellos mariñeiros, de este tipo de temas. Son temas que llevo toda la vida escuchando desde niños, incluso algunos propios de mi villa, de Redondela, como es la danza de la que hablamos, que es la Danza das espadas de Redondela, que se hace en las fiestas de la Coca. Con este material, con estos temas, con estas melodías populares gallegas, empecé a jugar y me empezó a salir un trabajo realmente fantástico, el resultado es bastante increíble. Estas melodías son como tan de la tierra, tienen una fuerza melódica increíble, y me permitieron jugar con ellas de cualquier modo, vestirlas con armonías, con fórmulas, añadirle partes…

–¿Cómo trabajó con estos temas?

–Los temas están muy respetados pero les añadí partes nuevas, introducciones, colas, preludios… Siempre con el máximo respeto. Me permitieron jugar con ellos de un modo increíble, pienso que todo eso es por la riqueza melódica que tiene este material gallego.

–¿Ha querido homenajear a las canciones de su vida?

–Sí, quería hacer un homenaje a los temas gallegos, era casi una necesidad porque estaba dentro de mi, forma parte como del ADN musical de uno. Uno no se da cuenta y de repente salen casi como sin quererlo, era como una necesidad sacarlo afuera y hacer algo con esta música, algo que al tiempo sea nuevo, para mi es importante que sea algo nuevo.

–¿Son versiones?

–No son simples versiones, realmente son composiciones nuevas sobre ese material, sobre temas ya existentes. Pero las composiciones cuando las escuchas son completamente nuevas. Alguien que no sea gallego puede escucharlas y tienen vida propia, no necesitas la referencia de la melodía gallega para comprenderlas.

No son simples versiones, realmente son composiciones nuevas sobre ese material, sobre temas ya existentes. Pero las composiciones cuando las escuchas son completamente nuevas

–Es profesor en el Conservatorio Manuel Quiroga ¿qué aporta a un músico y compositor la docencia?

–Muchísimo, cuando uno enseña no solamente está dando clases, está aprendiendo de los niños. Los niños tienen mucho que enseñar y si uno está un poco atento siempre va a sacar algo en limpio de ellos; no es sólo lo que tu le aportas, ellos están aportando constantemente y son realmente muy ricos a la hora de dar información. Es una información que, claro, si uno no está atento pasa desapercibida, pero los niños son muy interesantes. Y a mayores el hecho de enseñar supone que uno tiene que volver a pasar una información que tiene y está como aprendiendo de nuevo. Al transmitir digamos que estás como reaprendiendo, y todo eso siempre es muy importante para la composición, para la interpretación y para la vida de un músico, o al menos a mi me lo parece.