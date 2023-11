El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, actuó como anfitrión en las Xornadas Provinciais de Protección Civil, celebradas ayer en el Auditorio Municipal de Cerdedo y que reunió a representantes de la Xunta de Galicia, Diputación y de varios concellos de la provincia y que sirvió también de escaparate para exponer los medios materiales con los que cuentan las agrupaciones de Protección Civil en la provincia.

Entre las autoridades presentes se encontraba el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera; el director general de Emergencias, Santiago Villanueva; el jefe territorial de Emergencias en Pontevedra, Miguel Ángel Pérez Dubois, así como varios alcaldes del entorno.

Presentó el acto José Ángel Faílde, secretario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cangas, quien tras agradecer al alcade de Cerdedo-Cotobade su hospitalidad y facilidades para acoger estas jornadas provinciales, se refirió en su intervención a la solidaridad y al compañerismo entre las diversas agrupaciones de voluntarios en la provincia y señaló que “los voluntarios no cobran, pero no porque lo que hacen no tiene valor, sino porque no tiene precio”.

A continuación tomó la palabra Javier Lois Abal, presidente de Agrupación de Voluntarios de Cerdedo-Cotobade y de la Asociación Provincial, que agradeció el esfuerzo que realizan los vountarios y, sobre todo “nuestras familias, que sufren muchas veces nuestra vocación de servicio y son los primeros sacrificados”.

Por su parte, Jorge Cubela señaló que “desde la Diputación iniciamos desde cero una nueva etapa en la relación con las agrupaciones de Protección Civil basada en el respeto, en la admiración y en el apoyo y visibildad del trabajo que realizan las agrupaciones. Recibid un saludo y la máxima consideración del presidente de la Diputación, Luis López, que es una persona comprometida con el trabajo y el sacrificio de los voluntarios de Protección Civil”.