El Concello de Poio pone en marcha un ropero municipal con el que atender, apoyar y ayudar a las familias con dificultades, al mismo tiempo que se fomenta la economía circular y se potencia el uso de ropa de segunda mano, dando una segunda vida a prendas o artículos que otras personas ya no utilizan.

“Con esta iniciativa queremos dar respuesta a una necesidad real y urgente que tienen algunas familias de nuestro concello, al tiempo que fomentamos y potenciamos el uso de ropa de segunda mano, reduciendo así el número de desechos”, señala la concejala de Bienestar e Igualdad, Natividad Torres. Por lo tanto, añade, “este servicio no solo beneficia a las personas que reciben las prendas, sino que también beneficia a aquellos que buscamos un lugar en el que entregar la ropa o, incluso, otras pertenencias que están en buen estado pero que ya no nos son útiles y que no sabemos que hacer con ellas”.