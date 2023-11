Levanta una muralla entre los núcleos rurales, no da el servicio que pretende, no es una verdadera circunvalación de la ciudad, supone un enorme derroche de dinero público y crea ciudadanos de primera y de segunda en Pontevedra. Son algunos de los argumentos con los que los vecinos afectados por el proyecto de la autovía A-57 en Bora se opone al trazado previsto por el Ministerio de Transportes.

Los núcleos rurales de A Cardosa, A Corval, Leirados, O Teso, A Lameliña y O Pío se verán cercenados por esta autovía “del tipo Vigo- Mos” –como insisten en subrayar los afectados–, que “no será una verdadera circunvalación de Pontevedra”, insisten, ya que “nadie irá hasta Marcón o hasta Xeve para hacer un tramo de carretera que es más directo por la autopista AP-9 o incluso por la carretera de Vilagarcía”.

Aprobación del trazado

Ante la reciente aprobación definitiva del trazado de la autovía A-57 en su tramo entre A Ermida y Xeve, los vecinos de Bora han reactivado la movilización social y la oposición a este proyecto que, como recuerdan, fue desechado por todas las fuerzas políticas locales, en plenos municipales celebrados en los años 2003 y 2005, y que ahora se retoma con los mismos problemas que en su día llevaron a rechazarlo.

“No entendemos qué ha cambiado”, explica María del Carmen Tenorio, portavoz del colectivo vecinal, que recuerda que los mismos responsables municipales que en su día rechazaron este trazado hoy lo defienden.

A su lado, Lucía Pérez, no duda en calificar de “traición a los vecinos” la nueva actitud de los dirigentes del Concello de Pontevedra, con el alcalde Lores a la cabeza, que ya ocupaba la Alcaldía cuando en 2003 y 2005 rechazaba este trazado.

En estos núcleos rurales de la parroquia de Bora más de 64 casas se verán afectadas por el trazado aprobado de la A-57, al margen de las que quedarán aisladas, situadas al borde de un talud, de un viaducto, o la barrera de sonido que supone una autovía de este tipo.

“Sentido común”

La Plataforma de Afectados de Bora pide “sentido común” a las administraciones públicas –Gobierno central y Concello– porque “todavía se puede cambiar el trazado, es susceptible de muchas mejoras para no provocar una trinchera que separa a estos núcleos y que, además, impedirá crecer a Pontevedra hacia el este, explican.

“Para ver los daños y la inutilidad del tramo de autovía construido hasta ahora solo hay que acercarse hasta Marcón”, explican los vecinos de Bora. Tanto en la parroquia vecina como en el municipio de Vilaboa los residentes han comenzado a denunciar los múltiples daños provocados por la obra.

En el tramo de 2,5 kilómetros que discurrirá por Bora se prevén tres viaductos, uno de 360 metros, otro de casi 500 y un tercero sobre el río Lérez con casi 800 metros, que dejará viviendas afectadas “a un lado y a otro”. Se contemplan además desmontes de terreno en tres niveles y se dañará el patrimonio histórico de la zona –explican los vecinos– entre este el Camiño Vello de Pontevedra, que discurre entre las iglesias de Bora y de Mourente y comunicaba ambas parroquias en la antigüedad. Se prevé también una rotonda en altura que afectará a una vía local.

En lo que se refiere al patrimonio natural, la obra afecta entre otras variedades a algunas setas endémicas de la zona.

“Es una infraestructura que no recoge los tráficos periurbanos de Pontevedra. Se trata de la alternativa exterior que todos los grupos políticos municipales desecharon hace 20 años y que ahora el gobierno local acepta”, explica Tenorio.

Informes municipales

Tanto esta portavoz como su vecina Lucía Pérez preguntan al alcalde de Pontevedra “qué ha cambiado” en este tiempo, para que una obra que antes era inaceptable ahora le sirva. Recuerdan que también los informes técnicos del Concello rechazaban esta alternativa hace dos décadas.

Estos vecinos han solicitado una entrevista con el regidor local, que no ha tenido respuesta por el momento. En todo caso esperan que Miguel Lores les reciba para explicarles cuál es el nuevo criterio para aceptar ahora una alternativa que antes no valía. “El alcalde presume de escuchar a los vecinos, queremos comprobarlo también nosotras”, apuntan estas portavoces.

“¿Por qué las administraciones públicas machacan el rural? Lo están despoblando”

“Pontevedra va a seguir sin circunvalación, porque esta autovía no es una verdadera circunvalación de la ciudad”, expone María del Carmen Tenorio, portavoz de los afectados por la obra en Bora. Además de no dar el servicio que pretende y de que existe otra vía ya construida que hace el mismo tramo (la autopista AP-9), esta autovía “es un muro que impide el crecimiento natural de la ciudad, porque Pontevedra no puede crecer obviamente hacia el mar, tampoco hacia Marín, y por el Este se encontrará con una barrera que impedirá también su crecimiento por esta zona”, explican las portavoces de la Plataforma de Afectados de Bora. En todo caso “todavía estamos a tiempo de evitarlo; pedimos un poco de sentido común porque todavía se puede corregir este error”, añade María del Carmen Tenorio. El vecindario de Bora, al igual que el de Xeve, se pregunta “por qué las administraciones públicas están machacando el rural de Pontevedra”. “Tenemos nuestros derechos, somos vecinos como cualquier otro, que hemos decidido vivir en un rural que los políticos dicen defender y potenciar, pero que en la práctica lo están despoblando”, apunta Lucía Pérez. Estas vecinas se preguntan también a dónde irán las personas mayores que han hecho toda su vida en estos núcleos rurales y que ahora tendrán que abandonarlos por culpa de una infraestructura “inútil”. Instan por ello a las administraciones a “tomar conciencia del problema” y a reformar este proyecto porque “aún estamos a tiempo de evitar un grave error”. Y para empezar a corregir este error piden al gobierno local que al menos les escuche.