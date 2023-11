El impacto de las borrascas en la lonja de Campelo: sus ingresos caen a la mitad en los últimos 50 días

Concretamente, entre el pasado 1 de octubre y el 17 de noviembre se vendieron un total de 25.414 kilos de moluscos por 377.910 euros, mientras que en el mismo período de 2022 se facturaron un total de 866.194 euros, lo que implica unas pérdidas del 56 por ciento, y se vendieron 83.258 kilos, lo que supone una caída del 70 por ciento.

La almeja japónica fue la que mantuvo el pulso en la lonja poiense, con algo más de 24.336,35 kilos vendidos por 326.116,75 euros (estuvo a una media de 13,4 euros el kilo, marcando un máximo de 21,69 euros el kilo), lo que supone más del 76 por ciento del total despachado en el pósito en este período de tiempo, a pesar de que es la más afectada por la baja salinidad del agua. Pero en 2022 se vendió casi tres veces más, 71.210 kilos por 687.856 euros.

De almeja fina se vendieron 1.071,64 kilos por un total de 51.649,74 euros (un precio medio de 48,2 euros el kilo, marcando un máximo de 81,91 euros), cuando en 2022 fueron 2.954 kilos por 93.822 euros, y de la babosa, solo 7 kilos por 143,5 euros porque solo hubo un día, cuando el año pasado se vendieron 3.400 kilos por 45.223 euros. Entre el 1 de octubre y el 17 de noviembre de este año no se distribuyó berberecho, cuando en 2022 se vendieron 4.694 kilos por 39.293 euros.

Con respecto al resto de especies que se comercializan en la lonja de Campelo, se vendieron 2.769 kilos de navaja por un total de 40.807 euros, 379 kilos de centolla por un total de 4.001,64 euros y 102 kilos de lura por 2.512,5 euros. En cifras más bajas se movieron el camarón común (60,5 kilos por 1.210 euros), el choco (37,5 kilos por 487,5 euros), el lumbrigante (2,4 kilos por 79,8 euros), el pulpo (2,25 kilos por 22,5 euros), la nécora (1 kilo por 10 euros) y el lenguado (700 gramos por 8,4 euros).

Atendiendo al total del producto que se vende en el pósito poiense, en el último mes y medio se despacharon 28.769,34 kilos por un valor de 427.049,33 euros, mientras que en 2022 se alcanzó una facturación de 925.516 euros con un total de 86.427 kilos de producto distribuidos.

En la comparación con 2021 también se nota una diferencia importante. Entonces se vendieron 58.160 kilos de producto por un total de 789.647 euros. Incluso con respecto a 2020 las cifras actuales son peores: en el año de la pandemia, entre el 1 de octubre y el 17 de noviembre se vendieron 66.465 kilos en la lonja de Campelo por un total de 516.569 euros.

Pesimismo

El pasado lunes se volvió a faenar en el fondo de la ría de Pontevedra tras varias semanas de paro de la actividad (concretamente desde el 18 de octubre), pero las sensaciones fueron bastante negativas. Peligran la campaña de Navidad e incluso el próximo año, ya que la almeja tiene un ciclo de crecimiento que se está viendo muy afectado.

“Se encontró mucha almeja muerta, la gente no fue capaz de traer las cuotas, así que muy mal. A la hora y pico muchas ya estaban volviendo”, explicó la patrona mayor de la cofradía de Lourizán, Carmen Vázquez Nores. Cabe recordar que la cuota máxima por persona y día está fijada en diez kilos, pero el lunes “muchas volvieron con solo tres”. Si habitualmente llegan a la lonja unos 1.000 y pico kilos, entonces fueron poco más de 300.

Los mariscadores tienen previsto volver a faenar el próximo 27 de noviembre, coincidiendo con las mareas, pero hay demasiada incertidumbre en el sector, ya que no saben lo que se van a encontrar. De momento, ayer fueron a limpiar en la zona de A Seca, como explicó el patrón mayor de la cofradía de Raxó, Iago Tomé. “Fueron a quitar las almejas muertas y sacaron varios contenedores y muchos sacos. La idea es ir a trabajar el día 27, pero el problema es lo que la gente se encuentre”, comentó con poco optimismo.

Tan mala es la situación que se encontraron las mariscadoras el pasado lunes que hubo que cambiar de las zonas 4 y 5 a otras del banco marisquero. Confiesa que no recuerda una época tan mala como esta: “Es demasiada agua dulce. Hace un par de años nos pasó algo similar, pero al final se pudo trabajar sin problema ninguno; sin embargo, esta vez no”.

“No podíamos esperar por el buen tiempo porque no va a venir y tampoco va a parar de llover. Teníamos que ir para ver lo que había. La gente está desesperada porque no tiene rendimiento económico. Había que abrir para ver cómo estaba todo. Al final el agua dulce lo llevó todo, incluso una zona que teníamos llena de almeja y de semilla”, comentó.

Preocupación porque peligra la campaña de Navidad

“De momento no se da por perdida la campaña de Navidad, porque almeja aún hay, pero todo depende de lo que nos vayamos encontrando estos días. Porque tenemos que ir día a día”, explica el patrón mayor de la cofradía de Raxó, Iago Tomé, que reconoce que “no nos esperábamos que la playa estuviera así y es un palo tremendo para todos. Vimos lo que había pasado en otras zonas de marisqueo y ahora nos ha tocado a nosotros”. Tomé confía en “salvar lo mejor posible con lo que hay” la campaña de Navidad, que es la más importante del año para el sector, pero la preocupación es más que patente. Más aún al tener en cuenta que cuando los cierres de los bancos marisqueros no se deben a la toxina no hay, a priori, ayudas de las administraciones. “Estamos hablando, porque alguna solución hay que buscar. A ver qué nos ofrecen las administraciones, pero las ayudas por el temporal no van a servir de mucho porque aquí hay que comer todo el año y también hay gente que no tiene derecho a ayuda... De ayudas no se vive”, lamenta Iago Tomé. “Hay que hacer informes biológicos de lo que había antes y lo que hay ahora y a ver qué nos acepta la Consellería do Mar con todo lo que se presenta”, explicó la patrona mayor de Lourizán, Carmen Vázquez Nores. “Hubo mucho lloro de impotencia, porque es nuestro futuro. No solo es la campaña de Navidad, sino que pierdes todo el año que viene. Teníamos unas perspectivas muy buenas. La gente te pide ayudas, pero ¿qué posibilidad les das? Ante tanta desesperación no sabes qué hacer”, manifiesta.