Rafa Domínguez, vicepresidente de la Diputación, negó ayer que el PP haga un uso partidista de la institución con el pleno extraordinario convocado para el lunes con el único punto de “defender la Constitución Española, la igualdad de los españoles y el respeto al estado de derecho y a la democracia” a raíz de los pactos del PSOE para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

El BNG ya anunció que no asistirá a la sesión precisamente por ese “uso partidista” y para Domínguez, “el BNG es libre de acudir o no como parte de la corporación provincial. No son ellos los que convocan los plenos extraordinarios”, apuntó recordando que se encuentran en la oposición.