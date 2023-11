“Como cuidadora, mis días se juntaban con las noches y las noches con los días”

“Había muchas veces en las que yo ya no me acostaba, pasaba las noches en una silla, de una habitación a la otra. Podían coincidir a la vez las alucinaciones de mi madre con la necesidad de nebulizaciones de mi padre”. Es el duro testimonio de Pilar Amaro Cendón, pontevedresa autora del libro “12+3 Una historia real”, sobre su experiencia como cuidadora, lo que le llevó en su momento a fundar, junto con otros afectados, la asociación de familiares de enfermos de alzhéimer Afapo. El colectivo, en sus casi dos décadas de historia, ha pasado, de cero trabajadores a 32, así como a atender a más de 200 personas diariamente. Amaro Cendón presentó ayer su publicación en un evento organizado por Afapo en el auditorio de Afundación en el que, además, se proyectó el corto “París 70”, de Dani Feixas Roca.

– ¿Por qué 12+3?

– Porque suman 15, los años que pasé como cuidadora de mis padres, ambos enfermos y ahora ya fallecidos. Fueron 12 años de plena dedicación a su cuidado: él tenía Enfermedad Pulmonar Ostructiva Crónica (EPOC) y ella alzhéimer. Los tres restantes fueron de duelo. Como todos los cuidadores, yo me vi sobrepasada, con problemas sociosanitarios, familiares, de tiempo... Te ves superada en todo, porque ambos eran dependientes y para mí eran las 24 horas de los siete días de la semana dedicados en exclusiva a su cuidado.

– ¿Cómo organizaba un día cualquiera?

– En realidad, mis días se juntaban con las noches y las noches con los días. Era continuo, si no era uno era el otro. Había muchas veces en las que yo ya no me acostaba, pasaba las noches en una silla, de una habitación a la otra. Convivían conmigo ambos. Podían coincidir a la vez las alucinaciones de mi madre con la necesidad de nebulizaciones de mi padre. Al final ellos solicitaban mi presencia en todo momento, porque no querían estar solos, necesitaban verme a su lado siempre para sentirse protegidos.

"Es partir de cero en mi vida y quiero borrar esa parte de mi vida, porque fueron 15 años en los que no viví absolutamente nada"

– ¿Cuándo detectó que su madre tenía alzhéimer?

– Tuvo una depresión y a raíz de eso se le aceleraron los primeros síntomas de la enfermedad, sobre el año 2000. Yo empecé a notar algunas cosas y asistí a un curso sobre enfermos de alzhéimer y un grupo de asistentes decidimos formar la asociación, Afapo, en 2004.

– ¿Cuánto tardó en volverse dependiente?

– Ella presentó las tres etapas del alzhéimer: la leve (etapa temprana), la moderada (etapa media) y la grave (etapa tardía). La que más le duró fue la agresiva. Sin embargo, el último año, sobre todo, era como una niña de tres años, una niña feliz. Encontré hace poco unos escritos de mi padre de 1995 en los que él, que era médico, ya estaba estudiando algo sobre el alzhéimer, por lo que ya debía sospechar que mi madre lo estaba manifestando.

– Tendría que dejar su trabajo...

– Yo había trabajado en un estudio de arquitectura, porque soy delineante, y después en una farmacia. Pero en ese año me coincidió que estaba sin trabajo.

– Después de tantos años de cuidado, también llegaría el vacío cuando fallecieron...

– Sí. Sentí un vacío muy fuerte. Fueron tres años de duelo, que aún siguen. Lo pasé muy mal, sobre todo con él, porque lo vi sufrir mucho. Ella murió muy tranquila. Le dio un ictus y estuvo cinco días ingresada, pero esa etapa yo la veía muy feliz. Hasta el último día, cuando salió de los talleres de musicoterapia muy contenta. Lo que tú no quieres es ver a tus familiares sufrir, como un vegetal. Descansan ellos y descansas tú.

– Junto con otros familiares pone en marcha esa asociación, que sigue trabajando a día de hoy. ¿De qué modo le ayuda?

– A buscar soluciones, para los enfermos y los cuidadores. Ver qué podríamos hacer, buscar un lugar donde ubicar la asociación, impartir los talleres, aconsejar a los familiares... Fuimos nueve personas y decidimos hacer algo aquí en Pontevedra, porque entonces ya había una asociación en Vigo. Iniciamos el proceso y hasta ahora.

"Fuimos nueve personas y decidimos hacer algo aquí en Pontevedra, porque entonces ya había una asociación en Vigo"

– ¿Qué fue lo más complicado?

– Que el alzhéimer tenía un estigma. Hablar de la enfermedad no estaba bien visto entonces y aún ahora queda algo de eso en la sociedad.

– “12+3 Una historia real” se compone de cartas.

– Sí, son cartas que yo le escribo a Pili. Todo lo que me está pasando: lo bueno, lo malo, una anécdota... El día a día con mis padres. Yo entonces era Pilar y las firmaba con ese nombre. Para todo el mundo era Pilar, por lo que yo me desahogaba con Pili, conmigo misma, escribiéndome esas cartas. En la última decido ser ya Pili, porque como Pilar he sufrido muchísimo en esta vida. Es partir de cero en mi vida y quiero borrar esa parte de mi vida, porque fueron 15 años en los que no viví absolutamente nada.

– ¿Qué aprendizaje se extrae de una experiencia tan dura?

– Cómo se comporta la gente. Ves en realidad como son las personas, cómo se destruyen las familias, las amistades se van abandonando... Vas aprendiendo, no te queda otro remedio. A mí me ayudó mucho cuando conseguí meter a mi madre en los talleres. Eran tres horas que para mí fueron vida. Vivía tres horas al día: a pasear al perro, tomar un café con una amiga, hacer una compra sin necesidad de agobiarme...

– ¿Qué le diría a un familiar de una persona con alzhéimer?

– Sobre todo, que recurra a nosotros, a las asociaciones, porque le vamos a ayudar. Que estamos ahí para informarles.