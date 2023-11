“Satisfacción na comunidade escolar do CEIP de Chancelas”, en Combarro, e no Concello de Poio co cambio implantado para recoller no centro ao alumnado de infantil que utiliza o autobús para regresar ás súas casas e “evitar, deste xeito, que teñan que desprazarse ata a estrada PO-308, tal e como viñan facendo desde hai anos, cos riscos evidentes que podía provocar esta situación”, tal e como salienta o goberno local.

Deste xeito, a medida adoptada e que xa leva funcionando unha semana, foi cambiar a entrada e saída dos nenos de 3 a 5 anos para que accedan directamente polo Camiño da Escola (o centro escolar ten dúas entradas) e evitar así que teñan que baixar ata a estrada autonómica. Finalmente é un autobús e non un microbús, como se valorou ao principio desde a xefatura territorial de Mobilidade, o que recolle aos menores pero, en todo caso, nesta primeira semana tanto a directiva do centro como as propias familias xa amosaron a súa satisfacción polo funcionamento, a comodidade e a seguridade que ofrece. “É un pequeno cambio pero que supón mellorar por completo a seguridade deste alumnado”, explica a concelleira de Cultura e Educación, Natalia Sabarís. Foi nos últimos días de outubro cando Sabarís citou á xefa territorial de Infraestruturas e Mobilidade, María Martínez, e á directora do CEIP para visitar a contorna do colexio de Chancelas e comprobar sobre o terreo os riscos aos que estaba exposto o alumnado de infantil, para buscar así unha alternativa segura para eles. A edil destaca que “en menos de dous meses desde que comezou este curso, conseguiron ofrecer unha solución a un problema que se arrastraba desde hai moitos anos”. Neste senso, a edil agradece a colaboración da Xunta e a súa dispoñibilidade para dar unha resposta urxente. “Entenderon perfectamente a nosa preocupación e os riscos que había na estrada autonómica”.