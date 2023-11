“Hay opciones sin definir” para el antiguo Asilo, afirman las monjas

“No tenemos en este momento decidido, no hay nada en claro”, confirma a FARO la congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados a propósito del futuro del antiguo Asilo de la calle Loureiro Crespo. Tanto las religiosas como un particular solicitaron información urbanística al Concello sobre este edificio que tendrá que mantener un uso socioasistencial, pero no está protegido, de modo que podría construirse uno nuevo.

Desde la Casa Madre, con sede en Valencia, explican que “hay opciones, una cosa es la venta, otra es el alquiler, también otro uso o ese mismo, pero está sin definir”. Confirman que efectivamente hay movimientos en un mercado en el que, como señaló la concejala de Urbanismo, Carme da Silva, “hay interés de la iniciativa privada” por este tipo de equipamientos socioasistenciales. No obstante, las religiosas señalan que “realmente no empezamos” con las negociaciones, “solo estamos en los inicios de buscar una alternativa, de buscar algo, pero no hay nada en firme”, insisten. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados aseguran que la solicitud de información responde a la necesidad de concretar “a las personas que intenten ver la utilidad que les pueda dar” el antiguo Asilo, ubicado en una parcela de 15.000 metros cuadrados y con fachadas a las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa y cerrado desde hace 11 años, “es normal que pidan información”. Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados aseguran que la solicitud de información responde a la necesidad de concretar “a las personas que intenten ver la utilidad que les pueda dar” el antiguo Asilo, ubicado en una parcela de 15.000 metros cuadrados y con fachadas a las calles Loureiro Crespo y Joaquín Costa Con todo, advierten que esa solicitud de información está lejos de indicar un destino futuro. Recuerdan a este respecto que “ha habido casas nuestras que han pedido estas informaciones y se han quedado tres o cuatro años paradas. Esperemos que esta vez no sea así”. El antiguo Asilo no es la única propiedad de la provincia a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados buscan dar salida. En Cambados han puesto a la venta el pazo barroco de Montesacro, que la hermandad adquirió en los años 30, por alrededor de 3 millones de euros. En Cambados han puesto a la venta el pazo barroco de Montesacro, que la hermandad adquirió en los años 30, por alrededor de 3 millones de euros El pazo está perfectamente conservado. Cuenta con un edificio principal que supera los 2.000 metros de superficie, con 30 dormitorios y 23 baños. Cuenta con una gran cocina, enfermería y un patio cubierto. La parcela rebasa los 12.500 metros cuadrados, cuenta con un gran jardín y elementos que definen a un pazo, como la capilla, el palomar o el hórreo.