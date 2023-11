Arte y oficio en la Escola de Restauración

En el marco del Día Internacional del Patrimonio Mundial, la Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, con sede en Pontevedra, celebró ayer una jornada de puertas abiertas para dar a conocer sus instalaciones y, sobre todo, mostrar cómo se forman los profesionales de la conservación y restauración, una actividad que combina arte y oficio casi a partes iguales. Además de formar profesionales, colabora activa y de manera altruista en la conservación del patrimonio cultural.

La Escola de Restauración, situada en la facultad de Bellas Artes, es un centro oficial dependiente de la Xunta que forma parte de las enseñanzas artísticas superiores, siendo el único en Galicia que imparte esta formación. Creada en el año 1991, es la segunda de este tipo más antigua de España. “Formamos estudiantes en un título de grado equivalente a grado universitario”, explica el vicedirector, Álvaro Arizaga, que añade que “los dos primeros años son comunes para todo el alumnado y los dos últimos son de especialización”. Hay tres especialidades: Arqueología, Escultura y Pintura.

“Aprenden el tratamiento de los bienes culturales desde todos los puntos de vista: desde el punto de vista de la química, de la historia del arte, de la prehistoria o de la arqueología, de la gestión de los museos, de la documentación fotográfica... Todo el proceso que tiene que seguir un bien cultural desde el inicio hasta el final”, explica Arizaga.

En la primera mitad de sus estudios, el alumnado trabaja con piezas útiles para que puedan aprender a solucionar todo tipo de problemas, mientras que en la segunda mitad se mete de lleno en obras reales. “Obviamente, es un trabajo que tiene que estar controlado, los profesionales que trabajan con bienes culturales tienen que ser especializados y tener formación, por lo que en los primeros años los alumnos trabajan con pruebas, se hacen experimentos, pruebas de adhesión en piezas que no tienen un valor especial, pero en tercer y cuarto curso ya se trabaja siempre con bienes culturales catalogados, protegidos...”, apunta el vicedirector de la Escola, que destaca que “esto implica que se trabaje en grupos muy reducidos. En los laboratorios y talleres hay un máximo de diez alumnos por grupo”.

El trabajo del alumnado no se ciñe a los muros de la facultad de Bellas Artes, sino que también realizan salidas para trabajar in situ sobre ciertas obras, además de las prácticas profesionales que llevan a cabo una vez finalizan su formación. “En ocasiones organizamos campañas de verano, extracurriculares normalmente. El alumnado tiene períodos de prácticas obligatorios con empresas y museos, y el profesorado trata de colaborar con la sociedad”, explica Arizaga, que apunta, como ejemplo, la colaboración con la Rede do Patrimonio Cultural Galego, realizando tareas de asesoría o de conservación y restauración.

“En algún caso salimos a trabajar en algún bien que tenemos cerca, sobre todo cuando son cosas que no podemos traer a la escuela, como puede ser alguna pintura mural”, añade el vicedirector, recordando que “el año pasado, por ejemplo, hubo un proyecto de reparación de pinturas murales en el Valle Inclán; el alumnado iba con el profesorado y trabajaba allí. Eran unas catas, un análisis previo al trabajo a gran escala, que llevará muchísimo tiempo y necesita otro tipo de financiación. Digamos que hicimos los experimentos para diseñar el programa de actuación”.

En este sentido, explicó que “para nosotros que un alumno esté haciendo durante tres meses lo mismo, no aprende. Trabajamos con piezas y casos que nos aporten a nivel didáctico y pedagógico, que sirvan para que ellos aprendan”.